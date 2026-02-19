tradfi
SpaceX запустить 120 супутників для ЗСУ: вони працюватимуть в українській мережі UASAT NANO

Вадим Карпусь

SpaceX запустить 120 супутників для ЗСУ: вони працюватимуть в українській мережі UASAT NANO
В Україні вже майже рік говорять про власні незалежні канали зв’язку для ЗСУ, щоб менше залежати від SpaceX і її сервісу Starlink. Тепер з’явилася конкретика. Компанія STETMAN зареєструвала супутникову мережу UASAT NANO та готує перший тестовий запуск.


Українська супутникова мережа UASAT NANO

У грудні 2025 року Україна подала до International Telecommunication Union (ITU) заявку на реєстрацію UASAT-NANO. А 17 лютого 2026 року мережа з’явилася в офіційній публікації BR IFIC Space. Це означає, що вона пройшла початкову регуляторну процедуру.

За даними ITU, UASAT-NANO працюватиме на низькій навколоземній орбіті — приблизно 550 км. Засновник STETMAN Дмитро Стеценко каже, що перший супутник компанія планує запустити вже у жовтні. Місце на ракеті забронювали. Апарат стане тестовим: на ньому перевірять технології та модель керування майбутнім угрупуванням.

Повноцінне розгортання мережі розпочнеться у 2027 році. На першому етапі планують вивести на орбіту 120 супутників, а далі щороку нарощувати кількість. Серійні запуски хочуть проводити за участі SpaceX. За словами Стеценка, домовленості вже є. Того ж року компанія розраховує забезпечити для ЗСУ 30-50 тис. терміналів.


На старті супутники вироблятиме данська компанія GomSpace. Згодом виробництво поступово перенесуть в Україну.

UASAT NANO створюють не як масовий комерційний інтернет. Це захищена інфраструктура для державних органів, спецслужб і військових. В одній країні мережа зможе підтримувати до 100 тис. терміналів. Окремо команда працює над стійкістю до засобів радіоелектронної боротьби.

“Українська альтернатива Starlink” для ЗСУ: UASAT очима Сергія “Флеша” Бескрестнова

Перша угода із нульовим ризиком: біржа Bitget запустила нову акцію. Ось її умови
Bitget і BlockSec представляють стандарт безпеки UEX. Як він допоможе біржам справлятися з ризиками?

Паралельно STETMAN будує наземну інфраструктуру: станції, шлюзи та ядро мережі. Проєкт потребує нових фахівців. Компанія планує найняти близько 50 ІТ-спеціалістів і проводить навчання. Ядро мережі хочуть побудувати на 5G-архітектурі.

Військовий мобільний оператор

Окрім супутникової мережі, держава розглядає створення окремого мобільного оператора для військових. 29 січня 2026 року Мінцифри подало до НКЕК зміни до плану розподілу радіочастот: документ відкриває можливість для розгортання захищених приватних 4G/5G-мереж для ЗСУ.

Йдеться або про ізольовану мережу з власним ядром і частотами, або про модель віртуального оператора на базі існуючої цивільної інфраструктури. Експерти вважають, що така мережа зможе забезпечити зв’язок у радіусі до 30 км від лінії бойового зіткнення та стане резервом у разі проблем із супутниковим інтернетом. Але повністю замінити супутники вона не зможе, адже мережа 4G/5G потребує наземної інфраструктури й залишається вразливою до ударів.

Зауважимо, наразі Сили оборони активно користуються Starlink. Після інформації про використання терміналів росіянами на ударних БПЛА Міноборони домовилося зі SpaceX, і тепер в Україні працюють лише верифіковані пристрої. Через це українцям доводиться окремо реєструвати свої термінали Starlink.

Неверифіковані термінали Starlink не працюватимуть в Україні, — Федоров


Джерело: dou

