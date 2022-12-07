Зеленський знову на обкладинці Time — журнал назвав Людиною року його та «український дух»

Президента України Володимира Зеленського визнали “Людиною року-2022” за версією авторитетного американського журналу Time.

2022 рік став черговим роком випробувань для українського народу. Регулярні ракетні удари росіян, окупація наших земель, тисячі смертей, зруйновані будинки та подекуди життя у цілковитому блекауті. Силою українців захоплюються в усьому світі, а визнання президента України — людиною року, це знак пошани для усіх українців.

У Twitter Time розмістив головну сторінку наступного випуску журналу, який вийде пізніше у грудні, з ілюстрацією художника Ніла Джеймісона. На ній зображено Володимира Зеленського на фоні звичайних українців, які тримають у руках синьо-жовті прапори.

Заголовок обкладинки: “Людина року: Володимир Зеленський і “дух українців”.

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TIME’s 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa — TIME (@TIME) December 7, 2022

З початку війни Зеленський двічі опинявся на обкладинці Time – у березні американський тижневик помістив на головне зображення його цитату українською мовою в синьо-жовтих кольорах, а у квітні на обкладинку помістили портрет Президента – спеціально для номера, де вийшла перша частина інтерв’ю журналіста Саймона Шустера.

Другу частини статті опублікували нещодавно: журналіст супроводжував президента під час подорожі до звільненого Херсону та взяв у нього інтерв’ю. Автор відзначає сміливість Зеленського, який “не залишив країну у важкі часи” та продовжив “працювати, навіть під загрозою смерті”.

Серед інших фіналістів були протестувальники в Ірані, лідер Китаю Сі Цзіньпін та Верховний суд США. Ілон Маск, який переміг минулого року, також потрапив до шорт-листа.

Time оголошує Людину року з 1927 року. Свого часу у номінації перемагали Адольф Гітлер (1938), Йосип Сталін (1939) та володимир путін (2007).

Раніше Зеленський переміг у щорічному опитуванні TIME100 Reader Poll, під час якого читачі голосували за людей, які, на їхню думку, заслуговують на місце в щорічному списку найвпливовіших людей року за версією Time. Всього в опитуванні взяли участь 3,3 мільйона людей, а президент України за підсумками отримав 5% від усіх голосів та посів перше місце в рейтингу.