Зеленський знову на обкладинці Time — журнал назвав Людиною року його та «український дух»

Президента України Володимира Зеленського визнали “Людиною року-2022” за версією авторитетного американського журналу Time.

2022 рік став черговим роком випробувань для українського народу. Регулярні ракетні удари росіян, окупація наших земель, тисячі смертей, зруйновані будинки та подекуди життя у цілковитому блекауті. Силою українців захоплюються в усьому світі, а визнання президента України — людиною року, це знак пошани для усіх українців.

У Twitter Time розмістив головну сторінку наступного випуску журналу, який вийде пізніше у грудні, з ілюстрацією художника Ніла Джеймісона. На ній зображено Володимира Зеленського на фоні звичайних українців, які тримають у руках синьо-жовті прапори.

Заголовок обкладинки: “Людина року: Володимир Зеленський і “дух українців”.

TIME’s 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa

— TIME (@TIME) December 7, 2022