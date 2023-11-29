Новини Софт 29.11.2023 о 17:34 comment views icon

Spotify Wrapped 2023: «Flowers» Майлі Сайрус з рекордними 1,6 млрд трансляцій, а Тейлор Свіфт — найпопулярніша співачка у світі

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Стартувала щорічна кампанія Spotify Wrapped з оголошенням найпопулярніших виконавців, альбомів та пісень, а також персоналізованою статистикою для кожного користувача.

Цього року Тейлор Свіфт тріумфувала не лише у кінотеатрах, а й стала найпопулярнішою співачкою у світі на Spotify, потіснивши Bad Bunny, який утримував лідерство останні три роки.

Свіфт перевищила позначку у 26,1 млрд глобальних трансляцій, і також стала найпопулярнішим музикантом у США (поряд з Weeknd, Bad Bunny,  Drake та іншими).

Spotify Wrapped 2023: «Flowers» Майлі Сайрус з рекордними 1,6 млрд трансляцій, а Тейлор Свіфт — найпопулярніша співачка у світі

З 1 січня Spotify використовували понад 574 млн людей, і у світовому масштабі найпопулярнішою піснею стала «Flowers» Майлі Сайрус із 1,6 млрд трансляцій, а Bad Bunny з «Un Verano Sin Ti» вдруге поспіль отримує відзнаку за найбільш трансльований у світі альбом.

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Серед подкастів, як і протягом останніх кількох років, найпопулярнішим був «The Joe Rogan Experience».

Spotify Wrapped 2023: «Flowers» Майлі Сайрус з рекордними 1,6 млрд трансляцій, а Тейлор Свіфт — найпопулярніша співачка у світі

Як і у попередні роки, користувачі можуть переглянути статистику власних вподобань щодо пісень, виконавців, жанрів тощо, а також дізнатись про свій загальний час прослуховування.

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Серед нового (але, можливо, поки недоступного в Україні) — вам запропонують персонажа, яким охарактеризують те, як і що ви слухали на Spotify у 2023 році. Їх загалом 12 і, наприклад, Shapeshifter — це людина, яка швидко переходить від одного виконавця до іншого, а Alchemist — той, хто створює власні списки відтворення частіше, ніж інші. Ще одна функція — Sound Town — підбере вам місто на основі ваших музичних вподобань. 

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