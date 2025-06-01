У «Резерв+» з’явилися нові функції ─ що змінилося для військовозобов’язаних

Нові функції «Резерв+» / Міноборони

Застосунок «Резерв+» поступово стає головним цифровим інструментом для військовозобов’язаних. Із черговим оновленням він отримав ще кілька зручних функцій для тих, хто хоче тримати все під контролем без зайвої бюрократії та візитів до ТЦК.

Як повідомляє Міноборони, у застосунку «Резерв+» з’явилися дві нові функції для військовозобов’язаних. Тепер там можна побачити інформацію про інвалідність, а також зберігати стару версію військово-облікового документа після його оновлення.

Як це працює?

Тепер у електронному військово-обліковому документі буде видно, якщо у особи є інвалідність. В застосунку відображатиметься присвоєна група та причина інвалідності.

Крім того, після оновлення військового документу у застосунку попередня версія нікуди не зникне. Вона залишиться збереженою, щоб у разі чого її можна було переглянути, наприклад, для порівняння змін. Раніше такої можливості не було — стара версія зникала одразу після оновлення.

Ще одна зручна деталь — якщо в системі буде велике навантаження і документ не зможе оновитися миттєво, користувач побачить спеціальну інформаційну стрічку. У ній буде написано, скільки приблизно часу залишилося до завершення оновлення.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко каже, що її команда й далі розвиває «Резерв+». З кожним оновленням додають корисні сервіси, щоб військовозобов’язаним не доводилося стояти в чергах або чекати довго. Нові функції допоможуть стежити за статусом на військовому обліку.

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Наприклад, минулого року Міноборони запустило можливість оформити відстрочку онлайн через «Резерв+» ─ відпала необхідність двічі стояти в чергах кожні 3 місяці. Спочатку ця функція стала доступною для людей з інвалідністю та студентів. Згодом до цих щасливчиків додалися багатодітні батьки. За перші 3 дні доступності послуги за її допомогою оформили 100 тис. відстрочок. Цього року вже зробили можливість автоматичного продовження відстрочок. Раніше Катерина Черногоренко розповіла, що зараз кожна третя відстрочка від мобілізації в Україні оформлюється через застосунок «Резерв+», а за рік існування застосунку у нього вже є понад 4 млн користувачів та понад 360 тис. активних відстрочок. В планах на майбутнє ─ миттєве відображення повідомлень від ТЦК в «Резерв+», сплата штрафу за порушення правил військового обліку зі знижкою в розмірі 50%, нові види відстрочок.

Джерело: Міноборони