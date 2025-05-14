Спроба №2: Google анонсувала Material 3 Expressive – новий дизайн Android 16

Минулого тижня Google випадково достроково опублікувала інформацію про новий дизайн Android 16 – Material 3 Expressive. Тоді компанія швидко видалила опубліковані матеріали, а тепер відбувся офіційний анонс оновлення. Під час заходу The Android Show: I/O Edition компанія Google презентувала нову версію фірмового дизайн-коду — Material 3 Expressive. Вона має з’явитися пізніше цього року, починаючи з пристроїв серії Pixel. Головна ідея — зробити Android більш виразним, живим і приємним у використанні.

Google хоче додати емоційності у взаємодію з Android. Новий підхід до анімацій і тактильних ефектів — одна з головних фішок Material 3 Expressive. Наприклад, при змахуванні сповіщення ви відчуєте приємний вібровідгук, а сусідні повідомлення м’яко реагуватимуть на ваші дії. Те ж саме стосується жестів у меню останніх застосунків, зміни гучності чи виклику шторки сповіщень.

Ефект розмиття фону в панелі швидких налаштувань, сповіщень і режимі багатозадачності додає глибини й не відволікає від контексту. Крім того, Google оновлює типографіку, впроваджує адаптивні компоненти та нові динамічні кольорові теми, які краще реагують на контент і оформлення пристрою.

Компанія запевняє, що оновлення не вплине на швидкодію або автономність пристроїв — усе має працювати так само плавно.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Зміни в Android 16 помітні ще з екрана блокування. Якщо є сповіщення, дата й прогноз погоди тепер з’являтимуться праворуч від годинника. Без сповіщень — інформація розміщується під годинником, біля іконки сканера відбитків.

На екрані блокування й у режимі Always-On Display з’являться Live Updates — активні повідомлення від сервісів доставки, таксі чи навігаційних застосунків. У розблокованому стані натискання на пігулку Live Updates поруч із часом покаже повне сповіщення. Такі повідомлення також виводитимуться першими у списку повідомлень.

В панелі статусу з’являться нові іконки, які чітко розділяють типи інформації. А віджет At a Glance на головному екрані стане компактнішим.

Під час виклику штори сповіщень користувачі побачать ефект розмиття, який дозволяє бачити шпалери у фоновому режимі. Унизу з’являться пігулкові кнопки: Історія сповіщень, Очистити все, Налаштування повідомлень.

У повній панелі швидких налаштувань кнопки (тайли) стали масштабованими — можна вмістити більше функцій. Активні плитки змінюють форму з пігулки на округлений прямокутник. Повзунок яскравості тепер виглядає масивніше й має видимий «хват», аналогічне оновлення отримав і повзунок гучності.

Google не лише показала новий дизайн Material 3 Expressive для Android 16 і Wear OS 6, а й поділилася першими прикладами редизайну власних застосунків.

Fitbit оновлює сторінки зі статистикою — зокрема, для підрахунку кроків. Верхні вкладки Day, Week, Month, Year тепер переміщені в нижню частину екрана й оформлені у вигляді плаваючих «пігулок», що поліпшує зручність користування однією рукою. Сам макет інформації залишився майже без змін, проте тепер, коли ви досягаєте мети, графік підсвічується яскравішими кольорами, а позначка «виконано» розміщується у виразній фігурі в стилі Material.

У Gmail відбувся редизайн головної сторінки зі списком листів. Кожне повідомлення тепер розташоване в окремій картці з округленими верхніми кутами. Анімація свайпу (наприклад, для архівації листа) стала більш помітною. Поле пошуку, кнопка меню та перемикач акаунтів тепер знаходяться на окремому фоні з яскравішою темою оформлення. Кнопка «Написати» також стала більша й помітніша.

У Google Photos з’явився оновлений вигляд альбомів у повноекранному режимі. Внизу розташована плаваюча панель інструментів для спільного доступу, додавання фото та редагування — більш зосереджена й зрозуміла, ніж у попередніх версіях, де вона знаходилася зверху.

Material 3 Expressive — це не просто косметичне оновлення. Це спроба зробити Android живішим, чуттєвішим і зручнішим. Оновлений дизайн з’явиться спочатку на смартфонах Pixel з Android 16 уже наприкінці цього року. Згодом його інтегрують і в застосунки Google — вже відомо, що оновлені Google Keep та віджети Gemini також створені за новим дизайн-кодом.

Google планує випустити стабільну версію Android 16 раніше, ніж зазвичай. Раніше повідомлялося, що Android 16 може отримати професійні налаштування для фотографів та дозволить розблоковувати Google Pixel відбитком пальця з вимкненим екраном.

Джерело: 9to5google 1, 2