Google готує секретну ШІ-утиліту для миттєвої обробки думок

Секретна ШІ-утіліта від Google / Джерело: Google

Технологічний гігант Google працює над новим амбітним проєктом у сфері персональної продуктивності, який має вийти далеко за межі звичного запису голосу. За даними витоків, компанія розробляє застосунок під кодовою назвою “Eloquent”, що стане частиною оновленої екосистеми “AI Edge“. Головна особливість новинки — повна автономність та використання потужностей локального штучного інтелекту для структурування інформації в реальному часі.





​На відміну від стандартних хмарних сервісів, “Eloquent” покладається на архітектуру “AI Edge”, яка передбачає обробку даних безпосередньо на пристрої користувача. Це стало можливим завдяки інтеграції полегшених моделей сімейства Gemini, таких як Gemini Nano в Android-смартфонах, що дозволяє досягти мінімальної затримки та найвищого рівня приватності. Застосунок зможе не лише транскрибувати мовлення, а й автоматично виділяти ключові тези, створювати списки завдань та навіть пропонувати контекстні відповіді, базуючись на почутому.

​Технічно “Eloquent” є еволюційним кроком у порівнянні з тим, що ми бачили в огляді застосунку Google Recorder. Нова утиліта буде тісно інтегрована з ядром операційної системи, що дозволить їй взаємодіяти з календарем, поштою та месенджерами без необхідності перемикання між вікнами. Особлива увага приділяється оптимізації під процесори серії Tensor, де розвиток NPU в сучасних чипах дозволяє виконувати складні операції згортки та аналізу тексту без значного навантаження на акумулятор.





​Одним із пріоритетів розробки є безпека. Оскільки всі обчислення відбуваються “на краю” (edge computing), особисті розмови та конфіденційні ідеї не передаються на сервери Google. Цей підхід кардинально змінює уявлення про те, як ШІ та приватність взаємодіють у 2026 році, роблячи технологію доступною навіть в офлайн-режимі. Очікується, що “Eloquent” стане однією з ключових фішок майбутнього релізу Android 17 та нових функцій системи, пропонуючи користувачам безшовний досвід керування знаннями.

​Хоча офіційної дати релізу поки немає, фрагменти коду в сервісах Google натякають на стадію закритого бета-тестування. Успіх проєкту може призвести до того, що традиційні методи нотування відійдуть у минуле, поступившись місцем інтелектуальним асистентам, які “розуміють” контекст кожної сказаної фрази.

​Джерело: Android Authority