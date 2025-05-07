Google випадково показала інтерфейс Android 16 — що таке Material 3 Expressive?

Google випадково оприлюднила подробиці нового інтерфейсу Android 16 — Material 3 Expressive, який готують до офіційної презентації на конференції I/O. У публікації в блозі, що швидко зникла з публічного доступу (але копія залишилась в Internet Archive), компанія розповіла про редизайн системи, створений на основі досліджень і з урахуванням емоційного сприйняття користувачів. Новий стиль обіцяє більш яскравий, енергійний вигляд Android і орієнтований на швидкість взаємодії з інтерфейсом. Розглянемо докладніше.

Отже, незабаром вийде нова версія Android 16, і вона виглядатиме зовсім не так, як очікували користувачі. Хоча останнім часом Google майже не вносила серйозних змін у Material Design, команда дизайнерів не сиділа склавши руки. У публікації йшлося, що останні 3 роки компанія працювала над новим дизайном Android, який мав би викликати більше емоцій у користувачів. Оригінальний Material Design чудово працював із кольорами та єдиним стилем, але через це багато додатків виглядали надто схоже. Розв’язати цю проблему покликаний Material 3 Expressive.

Google називає це оновлення «найбільш дослідженим оновленням дизайн-системи». Над ним провели 46 окремих досліджень, показали сотні макетів понад 18 тисячам учасників, щоб зрозуміти, як новий інтерфейс працює в реальному використанні. Дослідження охопили різні методи:

Відслідковування погляду — де користувачі зосереджують увагу;

Опитування й фокус-групи — які емоції викликає дизайн;

Експерименти — що люди вважають привабливим;

Тести зручності — як швидко люди орієнтуються в інтерфейсі.

В результаті цих трирічних зусиль створили інтерфейс, що значно відрізняється від попередніх версій Material Design. На тих зображеннях, які встигли зберегти з видаленої публікації, видно нові елементи — плаваючу панель інструментів і більші кнопки, які легше натискати і які не заважають іншим частинам інтерфейсу.

По всьому інтерфейсу з’явились яскраві форми та насичені кольори. І це не просто так. Під час тестів нове оформлення допомогло користувачам у чотири рази швидше знаходити й використовувати важливі елементи. Але тут є й нюанс: не всі користуються застосунками однаково. Якщо ваші пріоритети відрізняються від бачення Google, новий стиль може трохи дратувати.

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Дослідження також показали, що більшість користувачів віддають перевагу Material 3 Expressive. Проте багато чого залежить від віку. Серед молоді понад 80% опитаних сказали, що новий стиль кращий. А ось у віковій категорії 55+ цю думку підтримали лише 52%. Google також зазначила, що новий дизайн виглядає «крутіше», ніж попередні версії.

Отже, цей новий витік підтверджує, що Android 16 отримає оновлення зовнішнього вигляду. Але скористатися цими новими яскравими елементами зможуть не всі. Оскільки Android — це відкрита платформа, кожен виробник пристроїв вирішує сам, чи використовувати нові елементи дизайну. Те, що пропонує Google, не обов’язково буде реалізоване у смартфоні інших компаній. Багато хто розробляє власні оболонки, як от Samsung One UI чи OnePlus Oxygen OS. Тому в деяких випадках нова версія Android 16 може виглядати майже так само, як Android 15. Деякі елементи Material 3 Expressive можуть з’явитися у сторонніх оболонках, але повноцінний досвід буде лише на смартфонах Pixel. Саме вони отримають системні елементи з новим дизайном, і більшість застосунків Google оновлять під нього.

Material 3 Expressive буде застосовуватися не лише в інтерфейсі ОС чи попередньо встановлених застосунках. Google також надасть шаблони дизайну стороннім розробникам застосунків, тож вони зможуть підтримувати яскравий, динамічний стиль на будь-якому пристрої. Але поки що навіть Material Design не дуже активно використовують у сторонніх застосунках. Часто можна побачити лише окремі елементи — кольори або кнопки — але майже ніхто не реалізує повний стиль від Google.

Google планує випустити стабільну версію Android 16 раніше, ніж зазвичай. Раніше повідомлялося, що Android 16 може отримати професійні налаштування для фотографів та дозволить розблоковувати Google Pixel відбитком пальця з вимкненим екраном.

Джерело: arstechnica