США передасть українським саперам робособаку Spot від Boston Dynamics — він допоможе з розмінуванням Київщини

Схоже, у пса-сапера чернігівської ДСНС Патрона незабаром з’явиться серйозний конкурент! Армія США погодилася надати одного зі своїх двох робособак Spot, розробленого Boston Dynamics, щоб допомогти американській некомерційній організації з розмінуванням територій України, забруднених мінами та іншими вибухонебезпечними предметами від російських окупантів, повідомляє Foreign Policy.

Організація HALO Trust, яка проводить гуманітарне розмінування забруднених територій, має декілька державних контрактів на роботу в Україні та використовуватиме знаменитого робопса для усунення мінометних снарядів і касетних боєприпасів на деокупованих територіях навколо Києва.

Виконавчий директор HALO Trust Кріс Вітлі розповів виданню, що Spot добре показав себе під час випробувань уторік саме в операціях із невеликими нестабільними предметами — подібних до тих, які знаходять по всій Україні, де побували російські окупанти. У HALO Trust сподіваються, що робот зможе безпечно переміщати нерозірвані міни та касетні боєприпаси, які росія без розбору застосовує в Україні.

За допомогою роботизованої руки Spot здатен переміщати боєприпаси, що не розірвалися, наприклад, ті ж самі касетні бомби, до ями з іншими боєприпаси, де їх можна буде безпечно підривати на віддалі від цивільного населення партіями від 50 до 100 снарядів і без жодних ризиків для усіх 10 команд HALO, які розгорнуті в Бучі та Броварах.

Spot можна навчити автоматично виконувати повторювані завдання без допомоги людини, тоді як у менш передбачуваних середовищах, таких як мінні поля та забруднені дороги, роботом керує оператор.

У HALO Trust сподіваються до кінця 2022 року збільшити кількість груп з розмінування в Україні до 50, це робить потребу в роботах з розмінування, таких як Spot, ще більш актуальною. Виконавчий директор HALO Trust Кріс Вітлі розповів, що вже бачить, як його сапери виставляють зграю до десятка собак-роботів.

У Boston Dynamics ніяк не прокоментувала конкретну передачу робособаки в HALO Trust. Командування сухопутних військ США, яке схвалило передачу собаки, також не відповіло на численні запити ЗМІ.

Водночас Spot в цілому є ефективним інструментом для захисту людей від різного роду небезпечних та шкідливих факторів, і робот часто використовується для перевірки потенційно небезпечних регіонів. Наприклад, наприкінці 2020 року одну з робособак Spot залучили до вимірювання рівня радіації у місцях поховання радіоактивних відходів Чорнобильської зони відчуження.

Роботи-сапери на службі у саперів-людей

Сапери все частіше використовують роботів (як-от машини для різання дроту та наземні радари) у польових умовах, щоб збільшити свою продуктивність і зменшити ризик підриву. У 2019 році підрозділи поліції штату Массачусетс використовували Spot для дистанційного обстеження потенційно небезпечних локацій. Водночас армія США використовує Common Robotic System — 11-кілограмового гусеничного робота, який може очищати будівлі від бомб і визначати ворогів для піхотних загонів перед ближнім боєм, тоді як інші підрозділи віддають перевагу шестиколісній системі Man Transportable Robotic System Increment II, якою можна керувати за допомогою ручного контролера. Також Державний департамент виділив фінансування Швейцарському фонду протимінної діяльності на закупівлю семитонних роботів MV-4, які можуть пересуватися через забруднені мінами території для очищення рослинності, яка могла б приховати нерозірвані боєприпаси, що залишилися від боїв.

Водночас MV-4 далеко не такий поворотний, як Spot: наприклад, при ширині близько двох метрів він просто не протиснеться між деревами в густих лісах. HALO також отримала від армії США супервисокотехнологічну газонокосарку Robocut, якою можна керувати дистанційно.

***

Раніше журналісти New York Times проаналізували понад тисячу фотографій з України з наслідками російських обстрілів та ідентифікували на них понад 2000 боєприпасів. Серед них щонайменше 210 — заборонені міжнародними договорами. Такі боєприпаси можуть становити серйозну небезпеку для цивільного населення ще протягом десятків років після завершення бойових дій. Особливо вони є небезпечними для дітей, які за своєю природою є дуже допитливими. До речі, нещодавно МОН проводило онлайн-урок з мінної безпеки для школярів — всі матеріали є у відкритому доступі.

За найоптимістичнішими прогнозами, Україні знадобиться 5-7 років для розмінування всієї території.