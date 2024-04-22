Колеса їдуть у будь-який бік: ютубер створив незвичайний електромотоцикл

Британський ютубер Джеймс Брутон має великий досвід роботи з технологією самобалансування та всеспрямованими колесами. Його новий електромотоцикл непогано балансує та їде у будь-який бік. Раніше Брутон уже зробив велосипед із самобалансуванням, а також купу самостабілізованих роботів.

Це не перша спроба Джеймса створити всеспрямований мотоцикл. Близько семи місяців тому він опублікував відео, на якому продемонстрував схожий байк з двома колесами попереду та позаду. Але попередня модель не могла рухатися ні вперед, ні назад.

Останньою ітерацією став гвинтовий байк. Брутон перейшов від омніколес до конструкції типу Mecanum. На відміну від попередніх, на цих колесах ролики розташовані по діагоналі. Поки вони вільно обертаються, самі колеса приводяться в рух. Транспортний засіб із чотирма колесами Mecanum може рухатися в будь-якому напрямку або вправно маневрувати на місці.

Брутон створив колеса діаметром 360 мм (14,2”) з окремих компонентів, надрукованих на 3D-принтері. Він встановив чотири колеса боком, оскільки їхньою основною роботою здебільшого є швидке самобалансування шасі. Кожне з них приводиться в рух зубчастим гумовим ременем, з’єднаним з електродвигуном.

Після увімкнення без пілота мотоцикл стійко балансує на місці, а з водієм на борту робить майже те саме. Як і на Segway, можна нахилити його вбік, щоб розпочати рух у будь-якому напрямку. Байк рухається вперед без шкоди для його самобалансування. Перемикач на кермі вмикає задній хід, а окремі елементи керування дозволяють водієві крутити мотоцикл на місці.

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Транспортний засіб не здається швидким — особливо, коли він рухається вперед чи назад. Це важко назвати практичним дизайном для користування або промислового виробництва, проте він досить добрий для розваг і як для моделі, виготовленої однією людиною. Файли проєкту Брутона є відкритими, вони доступні для використання іншими ентузіастами.

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