State Of Decay 3 вийшла з тіні й оголосила альфа-тест / Gamesradar

State of Decay 3 нарешті вийшла з тіні. Студія Undead Labs оголосила закритий альфа-тест — він стартує у травні — і вперше детально розповіла про геймплей у інтерв’ю з YouTuber Sunny Games. Точної дати релізу немає, але 2027 рік виглядає реалістично.





Керівник студії Філіп Холт пояснив, як третя частина відрізняється від попередніх: перша State of Decay відбувалась за кілька тижнів після спалаху, друга — приблизно через рік. У третій частині минуло значно більше часу: спільноти вижилих стали загартованішими, а зомбі-загроза набула нових форм.

“Група вижилих стала більш загартованою. Вони бачили свою частку смерті. Зомбі-загроза проявляє себе по-новому”, — сказав Холт у інтерв’ю виданню Windows Central.

Студія прагне поєднати переваги обох попередніх частин: вручну прописаних персонажів першої гри та глибокі процедурні системи другої.





Одна зі значущих змін — перехід з peer-to-peer на серверну архітектуру. У State of Decay 2 гравці були прив’язані до хосту: якщо він йшов з гри, сесія завершувалась. У третій частині обмежень на переміщення гравців не буде, а “прив’язування” суттєво зменшиться. Один гравець зможе створити гру, інші — заходити і керувати спільнотою навіть тоді, коли творець сесії офлайн. Точних лімітів на кількість гравців Undead Labs поки не підтвердила — студія хоче спочатку протестувати серверну інфраструктуру.

Одиночний режим збережеться: за даними розробників, більшість гравців у попередніх частинах обирали саме його. Складність зростатиме зі збільшенням кількості гравців у сесії.

Серед інших підтверджених деталей: бойова система зазнала значних змін з акцентом на покращену локомоцію і чуйність; поселення матимуть “різноманітність і характер” зі вбудованими особливостями, як-от окрема електромережа; загрозу чуми не можна ігнорувати — вона посилюватиметься, якщо не боротися з нею активно.

Студія також підтвердила плани на тривалу підтримку після релізу — аналогічно до State of Decay 2.

Оригінальний трейлер State of Decay 3, показаний ще до початку повноцінної розробки, не відображає поточний стан гри. Зомбі-тварин, зображених у тому ролику, у фінальній версії не буде.

Undead Labs запрошує гравців зареєструватись на закритий альфа-тест на playtest.stateofdecay.com. Альфа стартує у травні і передбачає кооп на чотирьох гравців, нові механіки будівництва бази та покращений бій. Тих, хто не потрапить у першу хвилю, студія обіцяє не забути — тести розширюватимуться впродовж року.

State of Decay 3 виходить на Xbox Series і PC (Steam, Microsoft Store), і найімовірніше увійде до Game Pass у день релізу.





Джерело: Windows Central