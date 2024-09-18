Стратегія Frostpunk 2 дебютувала з 85 балами на Metacritic: «Напружена, моторошна гра про виживання та конфлікти»

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Frostpunk 2, продовження популярної стратегії виживання, отримало схвальні відгуки критиків за три дні до офіційного виходу.

На агрегаторі Metacritic гра здобула середню оцінку 85 балів зі 100 на основі 49 рецензій. OpenCritic присудив грі 84 балів зі 100, базуючись на 39 оглядах, причому 95% критиків рекомендували Frostpunk 2 до проходження.

Офіційний реліз Frostpunk 2 запланований на 20 вересня. Гра стане доступною на персональних комп’ютерах (Steam, Epic Games), включно з підпискою PC Game Pass. Власники Deluxe-видання вже мають змогу розпочати гру.

Рецензенти відзначили низку переваг Frostpunk 2. Гра зберегла напружену атмосферу першої частини, але додала нові елементи, як-от політичні фракції, що поглибили ігровий процес. Критики високо оцінили еволюцію геймплею порівняно з оригіналом, відзначивши вдале поєднання ігрових механік. Також похвалу отримали графічне оформлення, художній стиль та музичний супровід.

Втім, гра не позбавлена недоліків. Деякі оглядачі зауважили лінійність сюжетного режиму, хоча й визнали наявність змін залежно від рішень гравця. Також згадали про проблеми з продуктивністю на застарілих комп’ютерах. Дехто вважає гру перевантаженою в окремих аспектах, що може відлякати недосвідчених гравців. Для найдосвідченіших фанатів Frostpunk обсяг контенту може здатися недостатнім.

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Події Frostpunk 2 розгортаються через 30 років після подій першої частини. Гравець виступає в ролі намісника Нью-Лондона, замінивши попереднього капітана. Хоча Велике Замерзання залишається загрозою, людство вже пристосувалося до нових умов життя. Проте виникають суспільні конфлікти, формуються різні фракції, кожна з власним баченням управління містом.

Розробники випустили трейлер до релізу гри, який демонструє поступовий розвиток міста та можливі проблеми, з якими зіткнуться гравці. Відео показує різні аспекти управління мегаполісом в умовах постапокаліптичного холоду.

Нагадаємо, розробники з 11 Bit Studios додали у Frostpunk 2 українську локалізацію.

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Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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