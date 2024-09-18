Новини Ігри 18.09.2024 о 11:28 comment views icon

Стратегія Frostpunk 2 дебютувала з 85 балами на Metacritic: «Напружена, моторошна гра про виживання та конфлікти»

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Ігор Панченко

Автор новин

Стратегія Frostpunk 2 дебютувала з 85 балами на Metacritic: «Напружена, моторошна гра про виживання та конфлікти»

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Frostpunk 2, продовження популярної стратегії виживання, отримало схвальні відгуки критиків за три дні до офіційного виходу.

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На агрегаторі Metacritic гра здобула середню оцінку 85 балів зі 100 на основі 49 рецензій. OpenCritic присудив грі 84 балів зі 100, базуючись на 39 оглядах, причому 95% критиків рекомендували Frostpunk 2 до проходження.

Стратегія Frostpunk 2 дебютувала з 85 балами на Metacritic: «Напружена, моторошна гра про виживання та конфлікти»

Офіційний реліз Frostpunk 2 запланований на 20 вересня. Гра стане доступною на персональних комп’ютерах (Steam, Epic Games), включно з підпискою PC Game Pass. Власники Deluxe-видання вже мають змогу розпочати гру.

Рецензенти відзначили низку переваг Frostpunk 2. Гра зберегла напружену атмосферу першої частини, але додала нові елементи, як-от політичні фракції, що поглибили ігровий процес. Критики високо оцінили еволюцію геймплею порівняно з оригіналом, відзначивши вдале поєднання ігрових механік. Також похвалу отримали графічне оформлення, художній стиль та музичний супровід.

Втім, гра не позбавлена недоліків. Деякі оглядачі зауважили лінійність сюжетного режиму, хоча й визнали наявність змін залежно від рішень гравця. Також згадали про проблеми з продуктивністю на застарілих комп’ютерах. Дехто вважає гру перевантаженою в окремих аспектах, що може відлякати недосвідчених гравців. Для найдосвідченіших фанатів Frostpunk обсяг контенту може здатися недостатнім.

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Події Frostpunk 2 розгортаються через 30 років після подій першої частини. Гравець виступає в ролі намісника Нью-Лондона, замінивши попереднього капітана. Хоча Велике Замерзання залишається загрозою, людство вже пристосувалося до нових умов життя. Проте виникають суспільні конфлікти, формуються різні фракції, кожна з власним баченням управління містом.

Розробники випустили трейлер до релізу гри, який демонструє поступовий розвиток міста та можливі проблеми, з якими зіткнуться гравці. Відео показує різні аспекти управління мегаполісом в умовах постапокаліптичного холоду.

Нагадаємо, розробники з 11 Bit Studios додали у Frostpunk 2 українську локалізацію.

Новий трейлер Frostpunk 2 від 11 Bit Studios

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