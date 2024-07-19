Стрілець у Трампа користувався телефоном Samsung — ФБР «хакнуло» його за 40 хвилин

ФБР отримало доступ до новітньої технології для розблокування телефону чоловіка, якого ідентифікували як нападника на колишнього президента США Дональда Трампа.

Агенти ФБР звернулися безпосередньо до компанії Cellebrite, заснованої в Ізраїлі, яка розробляє технології цифрової розвідки для федеральних агентств США. Це сталося в неділю зранку, коли слідчі не змогли отримати доступ до телефону підозрюваного. Метою було вилучення даних із пристрою для з’ясування мотивів нападу на мітингу 13 липня в Бетел-Парку, штат Пенсильванія, де Трамп отримав поранення вуха. Влада ідентифікувала загиблого нападника як Томаса Метью Крукса.

Місцеве відділення ФБР у Піттсбурзі мало ліцензію на програмне забезпечення Cellebrite, яке дає змогу правоохоронцям ідентифікувати або обходити паролі телефонів. Однак воно не спрацювало з пристроєм Крукса, який володів новішою моделлю Samsung на операційній системі Android. Агенти зв’язалися з федеральною командою Cellebrite, яка співпрацює з правоохоронними органами та урядовими установами.

Упродовж кількох годин Cellebrite передала ФБР у Квантіко, штат Вірджинія, додаткову технічну підтримку та нове програмне забезпечення, яке ще перебувало на стадії розроблення. Після отримання оновлення ПЗ Cellebrite, розблокування телефону зайняло 40 хвилин, як повідомляє Washington Post.

Cellebrite, компанія, яка котирується на фондовій біржі Nasdaq, заявляє, що близько п’ятої частини її роботи в державному секторі припадає на федеральних клієнтів. За перший квартал 2024 року компанія повідомила про річний регулярний дохід у розмірі $89,6 млн і заявляє, що працювала над більш ніж 5 мільйонами справ. Cellebrite прагне розширити свій бізнес із федеральними клієнтами США.

Компанія неодноразово захищалася від критики з боку захисників приватності, які стверджували, що використання такої технології є неетичним хакерством і використовувалося іноземними урядами проти активістів.

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У 2021 році Cellebrite повідомила федеральним регуляторам, що припинила діяльність у певних регіонах, включно з Китаєм і Гонконгом, через занепокоєння, висловлені правозахисниками. Компанія стверджує, що її програмне забезпечення використовується для розблокування вилучених телефонів лише в законно санкціонованих випадках і ніколи для стеження.

Джерело: Bloomberg

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