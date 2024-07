Ілон Маск хоче створити броню «Залізної людини» після замаху на Трампа

Невдалий замах на колишнього президента США Дональда Трампа змусив багатьох думати про безпеку. Ілон Маск, якого часто порівнюють з «Залізною людиною» Тоні Старком, вирішив створити його борню.

Маск розповів про бажання створити «летючу металеву броню» у відповідь на турботу користувачів X Twitter про його безпеку після інциденту з Трампом.

Ян Майлз Чеонг, друг Маска, також просив його «потроїти» захист.

Dangerous times ahead.

Two people (separate occasions) have already tried to kill me in the past 8 months. They were arrested with guns about 20 mins drive from Tesla HQ in Texas.

— Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2024