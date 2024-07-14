Ілон Маск хоче створити броню «Залізної людини» після замаху на Трампа

Невдалий замах на колишнього президента США Дональда Трампа змусив багатьох думати про безпеку. Ілон Маск, якого часто порівнюють з «Залізною людиною» Тоні Старком, вирішив створити його борню.

Маск розповів про бажання створити «летючу металеву броню» у відповідь на турботу користувачів X Twitter про його безпеку після інциденту з Трампом.

Maybe it’s time to build that flying metal suit of armor — Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2024

«Вам також краще посилити свою безпеку @elonmusk», — написав користувач X Whole Mars Catalog. «Можливо, настав час створити цю летючу металеву броню», — відповів Маск.

Ян Майлз Чеонг, друг Маска, також просив його «потроїти» захист.

Dangerous times ahead. Two people (separate occasions) have already tried to kill me in the past 8 months. They were arrested with guns about 20 mins drive from Tesla HQ in Texas. — Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2024

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«Якщо вони можуть прийти за Трампом, вони також прийдуть за вами». «Попереду небезпечні часи. Двоє людей (у різних випадках) вже намагалися вбити мене за останні 8 місяців. Їх заарештували зі зброєю приблизно за 20 хвилин їзди від штаб-квартири Tesla в Техасі», — відповів Маск.

Також Ілон Маск після стрілянини «повністю підтримав» Дональда Трампа як кандидата у президенти від республіканської партії.

«Я повністю підтримую президента Трампа і сподіваюся на його швидке одужання».

Після стрілянини Маск натякав, що стрілянина сталася через некомпетентність Секретної служби та звинуватив главу Секретної служби Кімберлі Чітл в інциденті.

Extreme incompetence or it was deliberate. Either way, the SS leadership must resign. https://t.co/0vYGrj6yuH — Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2024

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«Надзвичайна некомпетентність або це було навмисно. У будь-якому випадку, керівництво СС має піти у відставку», — написав Маск.

Ілон Маск також пожертвував нерозголошену суму грошей America PAC, політичному комітету, який працює над обранням Дональда Трампа президентом. Раніше мільярдер писав на X, що не планує робити пожертви будь-якому кандидату.

Джерела: Business Insider, Bloomberg

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