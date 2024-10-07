Світло замість електрики: вчені створили компактний та енергоефективний оптичний комп’ютер

За словами дослідників з Токійського університету, оптичний комп’ютер, набагато потужніший за наявні, може з’явитися лише через десять років.

Новий метод оптичних обчислень, названий дифракційне лиття (diffraction casting) обіцяє швидші та енергоефективніші комп’ютери, які краще підходять для енерговитратних технологій, як штучний інтелект. Підхід, запропонований дослідницькою групою Токійського університету, використовує світло замість електрики. На відміну від традиційних електронних пристроїв, він працює більш ефективно, не виділяє тепла та не обмежений розмірами.

Дифракційне лиття використовує шари світла для виконання обчислень. За словами дослідників, метод особливо підходить для обробки зображень та завдань машинного навчання. Метод заснований на оптичній обчислювальній техніці 1980-х років, яка називається відкиданням тіні. Однак дифракційне лиття покращує його з використанням властивостей світлових хвиль, а не громіздких геометричних форм, створюючи більш компактні та гнучкі обчислювальні елементи.

Система все ще перебуває на ранніх стадіях, але команда з Токійського університету вважає, що вона може бути комерційно доступною протягом десяти років і може прокласти шлях для обчислень наступного покоління. Провідний автор дослідження Рюосуке Машіко каже, що дифракційне лиття не замінить наявні обчислювальні системи, але може доповнити їх у спеціалізованих завданнях і потенційно революціонізувати цю сферу. Також цей метод може допомогти майбутнім технологіям, таким як квантові обчислення.

«Я передбачаю, що для того, щоб стати комерційно доступною, технології знадобиться близько десяти років, оскільки потрібно ще багато працювати над фізичною реалізацією, яка, хоча й базується на реальній роботі, ще має бути створена. На цей час ми можемо продемонструвати корисність дифракційного відливу для виконання 16 основних логічних операцій, які є основою обробки великої кількості інформації», — сказав Машіко.

Метод дифракційного лиття описано в статті, опублікованій у рецензованому журналі Advanced Photonics.

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Джерело: Cybernews

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