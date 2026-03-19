Можна помацати світло: дослідники створили проєктор, що не відкідає тіні

Daisuke Iwai

Японські дослідники розробили проєктор, який не відкидає тіні, роблячи світло та зображення частиною фізичних об’єктів.





Проєкційний 3D-мепінг — техніка освітлення, за якої зображення накладаються на будівлі або інші об’єкти для створення специфічних візуальних ефектів. Японські дослідники під керівництвом професора Дайсуке Іваї з Вищої школи інженерних наук Університету Осаки припустили, що проєкція може вийти за межі простого накладання, дозволяючи світлу, малюнкам та навіть фізичним властивостям об’єкта виглядати видозміненими.

Однак на практиці досягти цього доволі важко. У більшості випадків результати проєкційного мепінгу сприймаються не як зміни, притаманні самому об’єкту, а як накладене проєкційне зображення. Такі візуальні ознаки як тіні або спрямоване освітлення, часто вказують, що зображення проєкційне.

Дослідники зосередились на ключовій різниці між проєкцією та фізичним виглядом реальних об’єктів. Зокрема, проєкційні зображення можуть бути закриті тілом спостерігача, створюючи тіні. Водночас колір та текстура реальних об’єктів не змінюються за перешкоджання освітленню з якогось одного напряму.





“У цьому дослідженні ми представляємо систему PM із синтетичною апертурою, яка використовує значно більшу кількість проєкторів, щільно розташованих у навколишньому середовищі, для досягнення проєкції без затримок і тіней у настільних робочих просторах без необхідності обчислювальної компенсації. Для розв’язання проблеми погіршення просторової роздільної здатності, спричиненої субпіксельним зсувом між накладеними проєкціями, ми розробляємо та перевіряємо метод компенсації розмиття в автономному режимі, час обчислень якого залишається незалежним від кількості проєкторів”, — зазначають дослідники.

На думку дослідників, створена ними технологія може бути корисною не тільки у сфері розваг, а й у таких сферах як промисловий дизайн, віддалений зв’язок або медична візуалізація. Дослідження отримало нагороду на конференції IEEE з віртуальної реальності та 3D-інтерфейсів як найкраща наукова робота.

Результати дослідження опубліковані на сервері препринтів arXiv

Джерело: TechXplore