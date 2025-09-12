Сиквел мультфільму "Брати Супер Маріо" отримав перший тизер і дату виходу

Universal

На честь 40-ї річниці Super Mario Nintendo анонсувала продовження анімаційного фільму “Брати Супер Маріо в кіно” і показала перший тизер з датою виходу.

Новий мультфільм отримав назву The Super Mario Galaxy Movie, що є відсиланням до платформера 2007 року. Значить Маріо (знову озвучений Крісом Праттом) залишає планету заради наступної пригоди, поряд з іншими підтвердженими персонажами — Луїджі (Чарлі Дей), Баузером (Джек Блек), Принцесою Піч (Аня Тейлор-Джой), Камеком (Кевін Майкл Річардсон) та Тоадом (Кіген-Майкл Кі).

За сюжетом відеогри Маріо подорожує різними світами, щоб знову врятувати Піч. В короткому тизері нам показують як головний герой мирно дрімає під деревом; далі з’являється метелик, що летить Грибним королівством, зустрічаючи Крота Монті та групу Чіп Чіп; ми також бачимо замок принцеси Піч, однак ці кадри, на жаль, мало що говорять про сюжет.

Аарон Горват та Майкл Єленік повертаються до режисури, а Метью Фогель знову пише сценарій, що чітко відображає намагання Nintendo, Illumination та Universal Pictures відтворити успіх першого мультфільму. У 2023 році “Брати Супер Маріо в кіно” заробив в прокаті $1,36 млрд у всьому світі й став не лише найкасовішим фільмом, створеним на основі відеогри, а й другою найкасовішою стрічкою року, поступившись лише “Барбі”.

Прем’єра нового фільму про Супер Маріо запланована на 3 квітня 2026 року. Nintendo також підтвердила, що Super Mario Galaxy та Super Mario Galaxy 2 будуть перевипущені для Nintendo Switch та Switch 2.

Паралельно компанія працює над екранізацією The Legend of Zelda за режисури Веса Болла, де 21-річна Бо Брагасон зіграє Зельду, а 16-річний Бенджамін Еван Ейнсворт — Лінка. Реліз запланували на травень 2027-го, а Болл раніше в інтерв’ю заявляв, що хоче, щоб фільм відчувався “приземленим” та “реальним”, висловлюючи бажання передати “дивовижність та примхливість” атмосфери Хаяо Міядзакі.