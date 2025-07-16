Nintendo представила акторів фільму Legend of Zelda — забудьте про фан-касти та зірку «Ейфорії»

Лінк в різних іграх Legend of Zelda / Nintendo

Nintendo офіційно підтвердила головних акторів фільму Legend of Zelda— і чутки про Хантер Шафер з «Ейфорії» в ролі Зельди виявилися звичайними фантазіями.

Тиждень ШІ на ITC.ua за підтримки

Кастінг анонсував сам продюсер і директор компанії Nintendo Шігеру Міямото. За його словами, на ролі обрали маловідомих акторів: 21-річна Бо Брагасон зіграє Зельду, а 16-річний Бенджамін Еван Ейнсворт — Лінка.

«Я вже з нетерпінням чекаю на їхні виступи. Ігровий фільм The Legend of Zelda має вийти в кінотеатрах 7 травня 2027 року. Залишилось почекати зовсім трохи!» — написав Шігеру Міямото в соцмережах.

Спочатку премʼєру планували на березень, але перенесли на два місяці пізніше «з виробничих міркувань», щоб допрацювати картину. Судячи з офіційного промозображення, обидва вже приміряли образи: Брагасон у синій сукні в стилі Breath of the Wild, а Ейнсворт — у туніці, що нагадує класичний вигляд Лінка.

21-річна Бо Брагасон відома ролями у серіалі «Розбійниця Нелл» та кримінальній драмі BBC «Причал» (The Jetty). А Бенджамін Еван Ейнсворт засвітився у «Привиді маєтку Блай». Обидва мають невеликий досвід у великих проєктах, тому їх вибір для культових ролей серйозно здивував фанатів. У соцмережах активно обговорювали можливу участь більш відомих зірок, зокрема Хантер Шафер або жартували про Сінді Свіні, але Nintendo зробила ставку на молодих і менш розкручених акторів. А тим часом можемо згадати ідеї користувачів щодо головних ролей:

Над фільмом працюють одразу кілька великих імен: продюсерами виступають Шігеру Міямото та Аві Арад (ексголова Marvel Studios). Дистрибуцією займається Sony Pictures, сценарій пише Дерек Конноллі («Світ Юрського періоду»), а режисером став Вес Болл («Королівство планети мавп»). Деталей про сюжет чи сеттинг Nintendo поки не розкриває. Відомо тільки, що Вес Болл хоче зробити фільм максимально «приземленим» і «реальним», без акценту на мокап-анімацію, на відміну від своїх попередніх проєктів.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Паралельно з цим Nintendo готує ще одну стрічку — про Donkey Kong, пише The Verge. Компанія вже подала авторські права на проєкт під назвою «Без назви Donkey Kong Project», а президент Nintendo раніше підтверджував, що «працює над різними іншими фільмами», окрім Zelda. Перший крок Nintendo у кіно був більш ніж вдалим: «Брати Супер Маріо» зібрав понад $1 млрд. Саме тому компанія планує продовження.

Джерело: Nintendo