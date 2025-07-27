Nintendo розповіла про стосунки Маріо і Піч — когось це засмутить

Счена з фільму «Брати Супер Маріо в кіно» / Nintendo, Universal Pictures

«Буквально все, що ви думали, що знаєте про реальність, неправильно». Велика частина фанатів Nintendo та Маріо будуть розчаровані.

Принцесу Піч, яку добре знають фанати серії, і яку весь час рятує Маріо, часто уявляють романтичною подругою сантехніка у червоному капелюсі. Їхню взаємодію не так давно можна було спостерігати у яскравому мультфільмі «Брати Супер Маріо в кіно». Але, за словами компанії, йдеться про френдзону.

«Принцеса Піч і Маріо — добрі друзі та допомагають один одному, коли можуть».

Відкриття було зроблено завдяки застосунку Nintendo Today. Публікація, яка спочатку містила цю інформацію, зникла після оновлення програми, але була збережена користувачем X @KirPinkFury, який першим опублікував її в Інтернеті. Твердження містилося у профілі принцеси Піч. IGN зазначає, що є багато випадків, коли ці двоє цілуються.

Строго формально, двоє людей можуть бути добрими друзями та водночас перебувати у стосунках. Але хто описує стосунки таким чином? «Я не називаю свого чоловіка «добрим другом», — пише журналістка Ребека Валентайн. У людському сприйнятті ці речи зазвичай мають окремі статуси. Вона робить припущення, що Nintendo намагається дистанціюватися від передісторії Маріо та Піч, яка неодноразово натякає на їхній романтичний інтерес.

Раніше Nintendo була вкрай непослідовною щодо цього питання. Піч називали «особливою людиною» Маріо, їхні романтичні стосунки неодноразово демонструвалися. Йошіакі Коїдзумі з Nintendo прямо сказав в одному з попередніх інтерв’ю, що Маріо «несе факел» для Піч. Компанія принаймні один раз зобразила їх як романтичну пару, з рожевими сердечками на День святого Валентина. Маріо навіть намагався зробити їй пропозицію в кінці Super Mario Odyssey. Хоча вона відмовилася, але вона тоді щойно пережила випробування з Боузером, котрий намагався викрасти її та змусити вийти за нього заміж.

Тож, попри офіційне висловлювання, хоча й видалене, свідчень особливих стосунків між ігровими персонажами явно більше. Можливо, новий фільм «Брати Супер Маріо» від Nintendo та Illumination додасть більше визначеності.