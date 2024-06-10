На Xbox Games Showcase 2024 Obsidian Entertainment випустила новий трейлер Avowed. Підтверджено, що нова RPG від майстрів жанру вийде цього року.

Останній трейлер є більш кінематографічним, ніж попередній, він більше занурюється в історію Avowed та у завдання гравців. «Досліджуйте Живі землі, таємничий острів, наповнений пригодами та небезпекою. Як посланника Аедіра, вас відправляють розслідувати чутки про поширення чуми з таємницею, яка загрожує знищити все. Чи зможете ви врятувати острів і свою душу від сил, які загрожують розірвати їх на частини?», — йдеться в описі на YouTube.

У трейлері представлена компаньйонка Джатта — вчена з питань енергії душі, яка самовіддано шукає розв’язання проблеми. Також він несе інформацію про фракції гри.

Obsidian продемонструвала ігровий процес Avowed під час події Xbox Developer Direct у січні минулого року. Гра створена у найкращих традиціях Obsidian: вона має кілька завершень, заохочує повторне проходження, у якій, до речі, не можна заводити романи з компаньйонами.

Це рольова гра від першої особи від виробників Outer Worlds та Fallout New Vega. Події Avowed відбуваються в тому ж всесвіті, що й Pillars of Eternity. У день запуску гра одразу потрапить у Game Pass.

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Попри відсутність точної дати випуску, є дані, що Avowed вийде у листопаді 2024 року.

Джерело: IGN