«Талібан» заборонив PUBG і TikTok в Афганістані за... «пропаганду насильства» та «аморальний контент»

PUBG: Battlegrounds заблокують на наступні три місяці за «пропаганду насильства» (що звучить дуже дивно для войовничого угрупування «Талібан»), а також «введення молоді в оману».

Таліби повернулися до влади у серпні минулого року після краху уряду, який підтримував США, та виведення американських військ. Угрупування обіцяло “м’якший підхід до уряду”, але з того моменту тільки й робить, що обмежує права, особливо для жінок.

З того часу неодноразово видавалися заборони на перегляд деяких фільмів, серіалів та каналів, а також прослуховування музики, які, на думку Талібану, містять «аморальний контент».

У квітні 2022 року чергових обмежень зазнали гра PUBG і соціальна мережа TikTok – оскільки вони «збивають зі шляху» молодь Афганістану. На нещодавній зустрічі між представниками Міністерства зв’язку Афганістану, правоохоронних органів шаріату та представниками служби безпеки було ухвалено рішення ввести заборону на використання PUBG на 90 днів, а TikTok – на 30. Мобільні та інтернет-провайдери отримали наказ забезпечити обмеження доступу до додатків. Заборона PUBG насамперед стосувалася його мобільної версії.

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TikTok і PUBG останнім часом ставали все більш популярними в Афганістані, оскільки таліби активно блокували інші види розваг. За даними, наданими TikTok, у додатку зареєстровано понад 300 тисяч користувачів з Афганістану. Близько 67% аудиторії – люди віком від 25 до 34 років. Основна частина користувачів з Афганістану – це чоловіки (їх близько 96%).

Також близько 100 000 одночасних гравців заходили в PUBG на початку року, що призвело до «моральної паніки» в країні – Міністерство у справах хаджу та релігій заявило, що гра є шкідливою для психічного здоров’я, і ​​попередило, що вона може призвести до насильства.

Афганістан – не єдина країна, яка заборонила PUBG та TikTok. Вони також увійшли до списку з двома сотнями додатків, які Індія заборонила у 2020 році через їхній зв’язок із Китаєм. Тоді місцевий уряд заявив, що застосунки «займалися діяльністю, яка завдає шкоди суверенітету та цілісності Індії, захисту Індії, безпеки держави та громадського порядку». Пакистан заборонив PUBG через надмірну залежність і поганий вплив на дітей, а для фанатів з Китаю розробили спеціальну «полегшену» версію онлайн-ігри під назвою Game for Peace.

Джерело: Techspot