«Татку, ми помремо?»: трейлер горору «Людина-вовк» від режисера «Апгрейд» і «Людина-невидимка»

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Компанія Blumhouse випустила перший трейлер свого нового фільму «Людина-вовк» із серії Universal Monsters. Стрічка обіцяє бути такою ж напруженою, як і попередня робота режисера Лі Воннелла «Людина-невидимка».

У новому фільмі головну роль виконує Крістофер Ебботт. Він грає Блейка, жителя Сан-Франциско, який успадковує батьківський будинок у сільській місцевості Орегону після загадкового зникнення батька. Щоб налагодити стосунки з дружиною Шарлоттою (Джулія Гарнер), Блейк пропонує їй та доньці Джинджер (Матильда Ферт) провести час разом у цьому будинку.

Сюжет набирає обертів, коли сім’я зазнає нападу невідомої істоти біля фермерського будинку. Вони змушені забарикадуватися всередині, поки створіння никає навколо. Проте ситуація ускладнюється, коли Блейк починає поводитися дивно, перетворюючись на щось невпізнанне.

На відміну від оригінального фільму 1941 року, який був переважно трагічною та повільною містичною стрічкою, нова версія «Людини-вовка» обіцяє більше напруги та динаміки. Воннелл, який працював над сценарієм разом із Корбеттом Таком, Лорен Шукер Блум та Ребекою Анджело, схоже, змінює підхід до класичної історії.

Фільм «Людина-вовк» вийде в кінотеатрах США 17 січня 2025 року. Дата української прем’єри ще невідома.

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Нагадаємо, нещодавно Paramount+ показала трейлер приквелу класичної стрічки 1968 року «Дитина Розмарі» режисера Романа Поланскі. У ній також зіграє Джулія Гарнер.

Джерело: Gamesradar

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