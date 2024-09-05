Новини Кіно 05.09.2024 о 15:11 comment views icon

Продовження серіалу Netflix «Дамер»: моторошний трейлер розкриває історію братів Менендесів

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png

Ігор Панченко

Автор новин

Розділ Кіно виходить за підтримки?

Netflix презентував перший повноцінний трейлер серіалу «Чудовиська: Історія Лайла та Еріка Менендесів», який продовжує кримінальну антологію після гучного успіху «Дамер».

Відключайте рекламу - підтримуйте ITC!

Продовження серіалу Netflix «Дамер»: моторошний трейлер розкриває історію братів Менендесів

Стрімінговий гігант Netflix розширює всесвіт своїх кримінальних драм, представивши трейлер нового сезону антології «Чудовиська». Цього разу творці зосередилися на резонансній справі братів Менендесів, які у 1996 році вбили своїх батьків заради багатомільйонного спадку.

Трейлер нового серіалу вражає своєю напруженістю та жорсткістю. Глядачі побачать суворе виховання батька Хосе та емоційні зізнання братів у скоєнні вбивства. Старший брат Лайл постає ініціатором злочину, тоді як Ерік страждає від почуття провини.

У новому сезоні знялися Ніколас Александр Чавес (Лайл), Купер Кох (Ерік), Хав’єр Бардем (Хосе) та Хлоя Севіньї (Кітті). До акторського складу також приєдналися Арі Грейнор у ролі адвокатки Леслі Абрамсон, Леслі Гроссман як коханка психолога братів, та Нейтан Лейн у ролі журналіста Домініка Данна.

Трейлер

Онлайн-курс "Computer Vision" від robot_dreams.
Опануйте основи машинного навчання та комп'ютерного зору, щоб з нуля будувати, тренувати та покращувати нейронні мережі. А ще — навчати системи розпізнавати об’єкти в режимі реального часу. .
Про курс

Перший сезон антології, присвячений серійному вбивці Джеффрі Дамеру, став рекордсменом за переглядами на Netflix та отримав престижні нагороди. Еван Пітерс здобув «Золотий глобус» за найкращу чоловічу роль у мінісеріалі, а Нісі Неш отримала «Еммі» за найкращу жіночу роль другого плану.

Прем’єра «Чудовиська: Історія Лайла та Еріка Менендесів» запланована на 19 вересня 2024 року на платформі Netflix.

Рецензія на серіал «Дамер – Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера» / Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Джерело: Gamesradar

Розділ Кіно виходить за підтримки?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.

Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати