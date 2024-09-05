Продовження серіалу Netflix «Дамер»: моторошний трейлер розкриває історію братів Менендесів

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

Netflix презентував перший повноцінний трейлер серіалу «Чудовиська: Історія Лайла та Еріка Менендесів», який продовжує кримінальну антологію після гучного успіху «Дамер».

Стрімінговий гігант Netflix розширює всесвіт своїх кримінальних драм, представивши трейлер нового сезону антології «Чудовиська». Цього разу творці зосередилися на резонансній справі братів Менендесів, які у 1996 році вбили своїх батьків заради багатомільйонного спадку.

Трейлер нового серіалу вражає своєю напруженістю та жорсткістю. Глядачі побачать суворе виховання батька Хосе та емоційні зізнання братів у скоєнні вбивства. Старший брат Лайл постає ініціатором злочину, тоді як Ерік страждає від почуття провини.

У новому сезоні знялися Ніколас Александр Чавес (Лайл), Купер Кох (Ерік), Хав’єр Бардем (Хосе) та Хлоя Севіньї (Кітті). До акторського складу також приєдналися Арі Грейнор у ролі адвокатки Леслі Абрамсон, Леслі Гроссман як коханка психолога братів, та Нейтан Лейн у ролі журналіста Домініка Данна.

Трейлер

Онлайн-курс "Computer Vision" від robot_dreams. Опануйте основи машинного навчання та комп'ютерного зору, щоб з нуля будувати, тренувати та покращувати нейронні мережі. А ще — навчати системи розпізнавати об’єкти в режимі реального часу. . Про курс

Перший сезон антології, присвячений серійному вбивці Джеффрі Дамеру, став рекордсменом за переглядами на Netflix та отримав престижні нагороди. Еван Пітерс здобув «Золотий глобус» за найкращу чоловічу роль у мінісеріалі, а Нісі Неш отримала «Еммі» за найкращу жіночу роль другого плану.

Прем’єра «Чудовиська: Історія Лайла та Еріка Менендесів» запланована на 19 вересня 2024 року на платформі Netflix.

Джерело: Gamesradar

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.