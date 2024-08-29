Трейлер приквелу горору «Дитина Розмарі» — фільму «Квартира 7A» з Джулією Гарнер

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Paramount+ показала трейлер приквелу класичної стрічки 1968 року «Дитина Розмарі» режисера Романа Поланскі. У фільмі «Квартира 7A» Джулія Гарнер втілила одного з персонажів оригіналу.

Трейлер знайомить глядача з Террі Джіоноффріо, яку грає Гарнер. Танцівниця з великими мріями щойно переїхала до Нью-Йорка. Однак після травми на сцені її мрії руйнуються на самому початку втілення. Усе починає налагоджуватися, коли багата літня пара (актори Діанн Віст та Кевін Макнеллі) пропонує Террі жити в їхній квартирі у розкішному будинку. Її переслідує відчуття, що щось тут не так.

Доля попередньої мешканки квартири залишається загадкою. Террі починає помічати тривожні речі, які відбуваються з її тілом. У трейлері вона звертається за порадою до черниці, котра попереджає її, що власники квартири робила «безбожні речі» з іншою дівчиною і тепер обрали її.

В оригінальному фільмі Террі — це молода жінка, яку Розмарі (Міа Ферроу) зустрічає у пральні свого багатоквартирного будинку. Вона, як згодом з’ясувалося, стрибнула з сьомого поверху та вчинила самогубство. Літня пара — це Кастевети, сусіди, яких Розмарі підозрює у причетності до служіння злу. Стрічка вийде 27 вересня цього року.

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Джерело: GamesRadar

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