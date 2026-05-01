Творці оригінальної "Відьми з Блер" увійдуть до команди рімейку після публічного скандалу

Lionsgate і Blumhouse почули критику і залучили творців оригінальної “Відьми з Блер” до роботи над рімейком, але лише після того, як ті публічно висловили невдоволення.

За даними The Hollywood Reporter, актори Джошуа Леонард і Майкл С. Вільямс, які знімались у культовому фільмі 1999 року, стануть виконавчими продюсерами нової версії. Разом з ними до команди увійдуть режисери оригіналу Едуардо Санчес, Деніел Майрік і Ґреґ Гейл. Режисером рімейку залишається Ділан Кларк, який переписує сценарій Кріса Томаса Девліна.

Від образи до співпраці

Поворот примітний з огляду на передісторію. Коли Lionsgate анонсувала рімейк на CinemaCon 2024, жоден із авторів оригіналу не був залучений до проєкту. Леонард відреагував на своїй сторінці в Instagram:

“25 років неповаги від тих, хто поклав до кишені левову частку прибутків від НАШОЇ роботи”.

Продакшн-дизайнер оригіналу Бен Рок тоді ж зауважив, що жоден із сиквелів — ані “Книга тіней: Відьма з Блер 2” (2000), ані продовження 2016 року — не отримали підтримки оригінальної команди, і обидва провалились у прокаті.





Легенда за $35 000

Оригінальний фільм зняли за $35 000, не рахуючи маркетингу. Дебютувавши на Sundance у січні 1999-го, він зібрав $248 млн у світовому прокаті, що у сьогоднішніх цінах становить близько $492 млн. Це один із найприбутковіших фільмів в історії кіно у відносному вимірі. Продюсерами рімейку виступають Джеймс Ван від Atomic Monster і Джейсон Блум від Blumhouse разом з Роєм Лі.

Залучення оригінальної команди — очевидна спроба уникнути помилок попередніх продовжень і надати новому фільму ту автентичність, якої бракувало “Книзі тіней”. Чи спрацює цей підхід — покаже прокат.





Джерело: The Hollywood Reporter