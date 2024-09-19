Telegram-канал з фейковими новинами про теракти у Львові заблоковано

Правоохоронці заблокували роботу Telegram-каналу, який поширював інформацію про теракти у Львові. Про це повідомляє пресслужба МВС.

Згідно з повідомленням МВС, цей Telegram-канал адмініструвався з території рф.

«Вже не вперше ворожа дезінформація намагається посіяти паніку та дестабілізувати настрої в суспільстві», ─ йдеться в повідомленні відомства.

Зазначається, що на момент блокування каналу його аудиторія налічувала понад 2500 учасників.

Наразі тривають оперативні заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до поширення повідомлень.

Враховуючи блокування каналу, можна припустити, що українські правоохоронні органи наладили співпрацю з адміністрацією Telegram. Раніше українські можновладці скаржилися на відсутність ресурсів та можливості регулювати діяльність Telegram в України та пропонували повністю заблокувати месенджер.

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Джерело: МВС

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