Telegram впроваджує голосові та відео повідомлення «одноразового перегляду»

Розробники месенджера Telegram випустили кілька нових функцій у рамках січневого оновлення. Багато з них орієнтовані на роботу з відео та аудіо повідомленнями.

У вересні 2023 року в Telegram з’явилася можливість надсилання фотографій і відео з можливістю одноразового перегляду в приватному чаті. Тепер компанія поширює цю функцію на голосові та відеоповідомлення. Користувачі можуть натиснути піктограму мікрофона, щоб розпочати записування, а потім натиснути на піктограму одноразового перегляду. Тим самим одержувачу буде дозволено прослухати голосове повідомлення або переглянути відео лише один раз.

Крім того, Telegram впроваджує можливість призупиняти та відновлювати запис голосових та відеоповідомлень через те саме меню.

Telegram також додає можливість користувачам бачити, коли одержувач прочитає їхні повідомлення у приватних чатах. Цю функцію можна вимкнути у налаштуваннях.

Для користувачів платної версії сервісу також з’явилося кілька новацій. Одна з них – можливість приховати інформацію про час прочитання, але продовжувати бачити час прочитання свого співрозмовника, якщо той ділиться такою інформацією. Крім того, користувачі платної версії сервісу можуть вибирати, хто зможе надсилати їм повідомлення першим. Вони можуть вибрати або «Всі», або «Мої контакти та Premium-користувач».

Джерело: techcrunch