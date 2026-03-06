banner
WhatsApp готує платну версію з додатковими функціями

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

WhatsApp готує платну версію з додатковими функціями
Depositphotos

WhatsApp, ймовірно, готується ввести платний тариф для месенджера, пропонуючи додаткові функції.


Зазначається, що користувачі за певну плату отримуватимуть змогу налаштовувати роботу застосунку, матимуть доступ до додаткових стікерів та нових емодзі. За інформацією WABetaInfo, стандартна версія месенджера залишатиметься безплатною. 

Новий платний тариф, скоріш за все, матиме назву “WhatsApp Plus” та запропонує велику кількість можливостей для персоналізації. Він відкриє користувачам доступ до 14 нових варіантів іконок застосунку та нових кольорових тем інтерфейсу. Також буде надано доступ до набору нових ексклюзивних мелодій дзвінка, які дозволять відрізняти дзвінки  WhatsApp від дзвінків з інших месенджерів.

Підписники зможуть закріпити до 20 чатів для спілкування замість ліміту у 3 чати у традиційній версії. Згодом можуть з’явитись й інші ексклюзивні функції, включно зі стікерами та емодзі. Наразі точні можливості нових функцій невідомі. Основні функції WhatsApp, як обмін повідомленнями та дзвінки, залишатимуться безплатними для всіх користувачів.


За прикладом Telegram WhatsApp передбачає, що платний тариф має бути цікавий користувачам, які прагнуть розширити власний досвід спілкування у месенджері та розблокувати більше можливостей для персоналізації. Наразі точна дата запуску платної версії залишається невідомою.

Раніше ми писали, що WhatsApp почав приймати відеодзвінки у вебверсії. Між тим, за словами фахівців з кібербезпеки, повідомлення WhatsApp можуть “засвітити” ваше місцеперебування, навіть якщо ви ніколи його не активували у застосунку. Окрім цього новий вкрай шкідливий криптотроян під назвою Eternidade Stealer почав поширюватися через WhatsApp‑повідомлення.

Meta заробляє 10% доходу на потуранні шахрайській рекламі в Facebook, Instagram та WhatsApp, — ЗМІ

Джерело: NotebookCheck

