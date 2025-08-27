Дорожче і довше: Нова пошта та Укрпошта оновили правила доставки у США

Нова пошта та Укрпошта оновили правила доставки у США через мита Трампа / Depositphotos

Українські поштові оператори оновили правила доставки у США через зміни в законодавстві країни, запроваджені президентом Дональдом Трампом.

Відтак, з 29 серпня 2025 року скасовується безмитний поріг у розмірі $800 (так званий “de minimis”), який раніше застосовувався при ввезенні у США товарів особистого користування, а також будь-яких товарів, придбаних за кордоном в іноземних інтернет-магазинах та маркетплейсах.

Нові правила передбачають, що усі міжнародні відправлення до США підлягатимуть нарахуванню митних платежів та податків — незалежно від вартості. Це може призвести до збільшення часу митного оформлення та додаткових витрат.

Розмір мита для товарів походженням з України встановлений у розмірі 10%.

Нова пошта

З 26 серпня під час відправки посилок до США через Нову пошту відправник може обирати, хто буде платником — він, або ж отримувач.

Якщо сплачує відправник: до вартості доставки додають 10% від вартості відправлення, а послуги з розмитнення включені в тариф.

Якщо сплачує отримувач: то він повинен сплатити при отриманні 10% від вартості відправлення, а також митно-брокерські послуги — від $25 за одне відправлення.

Отримувачу надійде електронний лист з посиланням для оплати мита та митно-брокерських послуг і лише після оплати буде здійснена доставка. Фінальна сума мита та митно-брокерських послуг визначатиметься під час митного оформлення при доставці в США.

Важливо: митні органи США посилюють контроль за доставками, тож особливу увагу приділятимуть правильності опису товарів, достовірності країни походження, відповідності заявленої мети експорту, а також точності заявленої ринкової вартості. Якщо знайдуть порушення, то товари можуть бути затримані з ризиком нарахування додаткових платежів.

Для клієнтів мобільного застосунку Нова пошта:

Клієнтів мобільного застосунку проінформують про зміни в законодавстві США. Вони зможуть створювати МЕН за стандартною процедурою, а у відділенні в них запитають, чи

бажають вони оплатити мито за Отримувача.

Для користувачів особистого кабінету Нова пошта:

На етапі заповнення інвойсу у вас буде можливість обрати “Платника митних платежів”:

отримувач чи відправник. Відповідні калькуляції будуть відображені в інтерфейсі, як на скриншоті:

Для клієнтів, які користуються API Nova Post:

Розроблено технологічне рішення для вибору платника митних платежів для США. Для цього в запиті необхідно змінити:

Укрпошта

Укрпошта залучила до процесу опрацювання митних платежів кваліфікованих агентів. Щоб компенсувати вартість їхніх послуг, тарифи на доставлення у США зростуть у середньому на $1,5–3 залежно від категорії й ваги відправлення.

За словами голови правління Укрпошти Ігора Смілянського, Україна “матиме конкурентну перевагу”, оскільки європейські постачальники тимчасово не можуть відправляти товари поштою, а в нас — найнижче мито в Європі (для країн Євросоюзу діє ставка 15%, Молдови – 25%, Швейцарії – 39%). Укрпошта не вводить додаткових брокерських зборів.

“Просимо не грати в “лотерею” і не вказувати у своїх комерційних відправленнях, що це “подарунки”, бо зараз контроль у США буде посилено. Укрпошта посилить контроль у прикордонних відділеннях, щоб уникнути звинувачень у реекспорті товарів із країн з вищою митною ставкою”, — написав Смілянський.

Джерело: Liga.net, пресслужба Нової пошти