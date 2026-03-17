Tesla Robotaxi потрапило в нову аварію: частота інцидентів вища, ніж у конкурентів та людей

Tesla Robotaxi

Tesla подала до NHTSA черговий звіт про аварію в рамках програми Robotaxi. У лютневій звітності йдеться про ще один інцидент, що доводить загальну кількість аварій до 15 випадків з моменту запуску сервісу в Остіні у червні 2025 року.





Нова аварія Robotaxi

Описаний інцидент стався у січні 2026 року. Автомобіль Tesla Model Y з увімкненою системою автономного водіння врізався в нерухомий об’єкт на швидкості близько 14 км/год. Постраждалих не зафіксували.

На перший погляд, один інцидент виглядає краще, ніж попередні п’ять аварій, про які Tesla повідомляла раніше. Тоді йшлося про зіткнення з автобусом, вантажівкою, стовпом і двома нерухомими об’єктами — також на невеликих швидкостях і з активною системою автономного водіння.

Але ключова проблема полягає у відсутності даних про пробіг. Tesla не розкриває, скільки кілометрів проїхав парк Robotaxi за звітний період. Без цього неможливо оцінити, чи стала система безпечнішою. Ситуацію ускладнює ще один фактор. У січні сервіс у Остіні тимчасово зупиняли через бурю. Менше поїздок означає менше шансів на аварії, тому порівнювати місяці напряму некоректно.





Останні доступні цифри виглядають наступним чином:

приблизно 800 тис. км сумарного пробігу до листопада 2025 року

оцінка близько 1,29 млн миль до середини січня 2026 року

За цими даними, частота аварій становить приблизно 1 інцидент на 91 тис. км, тоді як середній водій у США має один аварійний випадок на 800 тис. км, згідно з даними NHTSA.

Обмеженість сервісу Robotaxi

Через дев’ять місяців після запуску сервіс Tesla Robotaxi залишається обмеженим. За даними незалежних трекерів, в Остіні працює близько 35 автомобілів. При цьому доступність сервісу становить менше 20%.

У кожному авто присутній інструктор безпеки з кнопкою аварійного вимкнення, який може втрутитися в будь-який момент. Це означає, що реальна частота аварій без такого контролю може бути вищою.

Разом з тим Tesla тестує лише один повністю автономний автомобіль без нагляду, який працює на обмеженій території міста. Про запуск поїздок без водія Ілон Маск заявив у січні, але фактично йдеться про один автомобіль у невеликій зоні.

Конкуренти

Для порівняння, Waymo вже має понад 2500 повністю автономних роботаксі у кількох містах США без інструкторів безпеки. Загальний пробіг перевищив 200 млн км, а незалежні дослідження показують на 85% менше аварій із травмами, ніж у людей.





Як і в попередніх звітах, Tesla повністю закрила опис обставин аварії, позначивши його як “конфіденційну бізнес-інформацію”.

Інші компанії — зокрема Waymo, Zoox та Aurora — публікують повні описи інцидентів. Саме ці деталі дозволяють зрозуміти причини аварій: що сталося, як діяла система і чи втрутився оператор.

У випадку Tesla відомо лише, що Model Y врізалася в об’єкт на низькій швидкості — цього недостатньо для оцінки можливостей системи.





Джерело: electrek