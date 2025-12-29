Скільки насправді Tesla Robotaxi — дослідження виявило, що гучний запуск виявився "пшиком"

Tesla Robotaxi

Попри гучні заяви Ілона Маска про те, що вже наступного року мільйони безпілотних Tesla Robotaxi заполонять дороги США, реальний стан сервісу виглядає значно скромніше. Наразі навіть невеликий район міста став би серйозним викликом для чинного автопарку Robotaxi.

Tesla не розкриває, скільки саме безпілотних таксі працює зараз. Однак студент інженерного факультету Техаського університету A&M Ітан Маккенна розповів Electrek, що створив онлайн-трекер для відстеження роботи сервісу Robotaxi в Остіні, штат Техас. Для цього він здійснив реверс-інжиніринг застосунку Tesla для замовлення поїздок.

Згідно з даними трекера, у мережі Robotaxi зараз задіяні лише 32 різні Tesla Model Y. І навіть це число вводить в оману: більшість автомобілів не працюють одночасно. Аналіз показує, що в будь-який момент часу поїздки виконують менш ніж десять Robotaxi.

У сукупності ці дані виглядають як болісна перевірка реальністю для масштабних обіцянок Маска щодо надшвидкого розгортання сервісу.

“Це мої припущення, але це найкраща оцінка на основі тієї обмеженої інформації, яку ми маємо й можемо зібрати”, — сказав Маккенна в коментарі Electrek. — “Одна людина, з якою я спілкувався, оглядала автопарк та записувала відео; вона вважає, що одночасно на маршруті перебуває від 1 до 5 машин”.

Ці припущення підтверджують і його власні спостереження. Він кілька разів користувався сервісом і отримував один і той самий транспортний засіб.

“Дуже нерегулярні зміни часу очікування та мій досвід, коли під час користування сервісом мені постійно трапляється один і той самий автомобіль, лише підтверджують це”, — додав він.

Дані Маккенни збігаються з приблизними оцінками фанатів Tesla. За їхніми словами, сервіс стартував наприкінці червня приблизно з дюжиною автомобілів. У такому разі твердження Маска про те, що автопарк “подвоївся”, формально відповідає дійсності.

Під час збору інформації Маккенна з’ясував, що API застосунку Robotaxi дозволяє отримувати попередні оцінки часу прибуття автомобіля ще до бронювання поїздки.

“У мене є сервер, який кожні 5 хвилин звертається до Tesla приблизно в 10 точках у кожній зоні обслуговування, отримує час очікування та зберігає його”, — пояснив він. — “Якщо час очікування доступний, я вважаю машину доступною. Якщо ж з’являється повідомлення “високий попит на сервіс” або будь-яка інша помилка, я позначаю її як недоступну”.

Трекер опитує 11 різних локацій у межах міста. Карта, створена на основі цих даних, показує, що в більшості районів Robotaxi недоступні. Це дає підстави вважати, що повідомлення про “високий попит” насправді приховує майже повну відсутність вільних автомобілів.

Маск зробив Robotaxi ключовим елементом майбутнього Tesla в межах ширшого курсу на ШІ, робототехніку та автоматизацію. Для підтримки цієї стратегії він озвучив низку гучних заяв, які поки що не знайшли підтвердження. Зокрема, він обіцяв, що “протягом кількох місяців” після запуску в Остіні курсуватимуть понад тисячу Robotaxi, а у 2026 році на дороги виїдуть понад мільйон автономних Tesla після поширення програмного забезпечення Robotaxi серед власників авто. У липні Маск також заявляв, що до кінця року сервіс охопить “половину населення США”. Ілон Маск також обіцяв “найепічнішу демонстрацію” до кінця року та натякав на літаючі автомобілі. Та не склалося, як обіцялося.

Фактична робота сервісу свідчить про те, що до масового використання йому ще далеко. Автомобілі досі потребують присутності людини-контролера безпеки в салоні, яка вже неодноразово втручалася в керування (а інколи просто спить під час поїздки). Robotaxi фіксували за порушеннями правил дорожнього руху та участю в кількох аваріях, деталі яких Tesla ретельно приховує. Водночас Маск нещодавно повідомив, що компанія тестує режим повністю безпілотних поїздок без будь-якого нагляду людини в автомобілі.

