Новини Авто 19.09.2025 comment views icon

Tesla намагалася приховати три аварії Robotaxi

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Tesla намагалася приховати три аварії Robotaxi
Robotaxi

Tesla намагається приховати подробиці трьох аварій, у які потрапили автомобілі її сервісу Robotaxi в Остіні, штат Техас, хоча він працює всього два місяці й має невеликий автопарк.

Згідно з наказом Standing General Order 2021-01 (SGO), автовиробники зобов’язані повідомляти Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху США (NHTSA) про будь-які аварії, що стосуються їхніх систем автономного керування або розширених систем допомоги водієві, протягом п’яти днів із моменту, коли їм стало про це відомо.

Раніше з’являлася інформація, що Tesla суттєво випереджає конкурентів за кількістю аварій із системами допомоги водію рівня 2, маючи тисячі зафіксованих випадків. Водночас компанія жодного разу не звітувала про аварії з “автоматизованою системою керування”, оскільки до цього часу вона не мала рішень, які відповідали б рівням 3–5 за класифікацією SAE. Її пакет програмного забезпечення Full Self-Driving не входив у цю категорію.

Ситуація змінилася після обмеженого запуску сервісу Robotaxi в Остіні. Саме в рамках цього проєкту Tesla вперше повідомила про три аварії за участю “автоматизованої системи керування”.

Усі інциденти сталися в липні, під час першого місяця роботи сервісу. В одній із аварій постраждала людина, але Tesla кваліфікувала травму як “незначну” та таку, що не потребує госпіталізації. Жоден із випадків не розслідується владою на основі тих даних, які компанія надала.

За оцінками, станом на липень Tesla мала в Остіні близько 12 автомобілів Model Y у складі флоту Robotaxi. Сервіс був доступний лише обмеженому колу користувачів — здебільшого інфлюенсерам та акціонерам Tesla, які зацікавлені у позитивному висвітленні діяльності компанії.

Як і в ситуації зі звітами щодо систем допомоги водієві, Tesla приховує більшість деталей. Якщо конкуренти на кшталт Waymo публікують розгорнуту інформацію з описом інцидентів, то Tesla повністю редагує текстові частини звітів, які подаються до NHTSA. Через це неможливо зрозуміти контекст подій і оцінити рівень відповідальності самої системи автономного керування.

Варто зазначити, що, на відміну від Waymo, у Tesla Robotaxi досі використовується “наглядач безпеки”, який сидить на передньому сидінні та тримає руку на аварійному вимикачі, готовий у будь-який момент зупинити авто. Попри це, аварії все одно відбуваються.

Спецпроєкти
BankPay від Portmone: як в Україні працює концепція відкритого банку
Як масштабувати архітектуру під зростання продукту: від MVP до highload

Генеральний директор Ілон Маск заявляв, що Tesla планує прибрати наглядача безпеки до кінця року й виконати обіцянку про “повне самокерування” для клієнтів. Однак він жодного разу не надав даних, які б доводили, що система достатньо надійна для цього.

Окремо NHTSA веде розслідування щодо того, що Tesla могла неправильно звітувати про аварії у своїх даних.

Джерело: electrek

Популярні новини

arrow left
arrow right
Tesla виявилася кращою — 216 аварій у масштабному тесті систем автономного водіння
Ось за це $500 тис.? Робот Tesla Optimus в офісі Salesforce, Ілон Маск і Марк Беніофф коментують
Tesla Cybertruck погано продається? Треба підняти ціну на $15 000
Tesla винна у смертельній аварії та має сплатити $329 млн, — рішення суду
Повітряні сили США купують Tesla Cybertruck, щоб використовувати як мішені для ракет
Tesla випустила Model YL: подовжена колісна база та третій ряд сидінь
Хакер відновив кеш даних Tesla зі смертельної аварії 2019 року: "Саме це я б порадив, якби хотів знищити докази"
Співзасновник розкритикував Tesla: «Світу потрібні дешеві авто, а не Cybertruck, схожий на сміттєбак»
Завод Tesla у Фремонті: зброя, алкоголь і наркотики, домагання і расизм у позові колишнього поліціянта
Звіт Tesla: найнижчий прибуток в історії, плани на доступне авто та пересадити пів США на Robotaxi
Tesla втрачає США: менше ніж 40% на ринку електромобілів
Акціонери позиваються до Tesla та Ілона Маска через Robotaxi й автопілот: "Приховування ризиків є шахрайством"
Tesla запускає Robotaxi в Сан-Франциско — справжню автономність знову не завезли
Ілон Маск анонсував нову систему автономного водіння Tesla, покращену у 10 разів
Tesla Model Y Performance стартує в Європі від €62 тис.: 460 к.с., 3,5 секунди до "сотні" та 580 км запасу ходу
Каліфорнія намагається заборонити продажі Tesla в суді — через оманливу рекламу Autopilot та FSD
Ілон Маск перетворить всі Tesla на Robotaxi — автопілот FSD буде покращений
Ілон Маск став найненависнішою людиною у США, — опитування
Tesla не платить підрядникам, збанкрутувало вже дві компанії
Tesla обіцяє зробити Маска першим у світі трильйонером, але є кілька умов
Потрібний менший пікап: Tesla робить висновки з провалу Cybertruck
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати