Tesla намагалася приховати три аварії Robotaxi

Robotaxi

Tesla намагається приховати подробиці трьох аварій, у які потрапили автомобілі її сервісу Robotaxi в Остіні, штат Техас, хоча він працює всього два місяці й має невеликий автопарк.

Згідно з наказом Standing General Order 2021-01 (SGO), автовиробники зобов’язані повідомляти Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху США (NHTSA) про будь-які аварії, що стосуються їхніх систем автономного керування або розширених систем допомоги водієві, протягом п’яти днів із моменту, коли їм стало про це відомо.

Раніше з’являлася інформація, що Tesla суттєво випереджає конкурентів за кількістю аварій із системами допомоги водію рівня 2, маючи тисячі зафіксованих випадків. Водночас компанія жодного разу не звітувала про аварії з “автоматизованою системою керування”, оскільки до цього часу вона не мала рішень, які відповідали б рівням 3–5 за класифікацією SAE. Її пакет програмного забезпечення Full Self-Driving не входив у цю категорію.

Ситуація змінилася після обмеженого запуску сервісу Robotaxi в Остіні. Саме в рамках цього проєкту Tesla вперше повідомила про три аварії за участю “автоматизованої системи керування”.

Усі інциденти сталися в липні, під час першого місяця роботи сервісу. В одній із аварій постраждала людина, але Tesla кваліфікувала травму як “незначну” та таку, що не потребує госпіталізації. Жоден із випадків не розслідується владою на основі тих даних, які компанія надала.

За оцінками, станом на липень Tesla мала в Остіні близько 12 автомобілів Model Y у складі флоту Robotaxi. Сервіс був доступний лише обмеженому колу користувачів — здебільшого інфлюенсерам та акціонерам Tesla, які зацікавлені у позитивному висвітленні діяльності компанії.

Як і в ситуації зі звітами щодо систем допомоги водієві, Tesla приховує більшість деталей. Якщо конкуренти на кшталт Waymo публікують розгорнуту інформацію з описом інцидентів, то Tesla повністю редагує текстові частини звітів, які подаються до NHTSA. Через це неможливо зрозуміти контекст подій і оцінити рівень відповідальності самої системи автономного керування.

Варто зазначити, що, на відміну від Waymo, у Tesla Robotaxi досі використовується “наглядач безпеки”, який сидить на передньому сидінні та тримає руку на аварійному вимикачі, готовий у будь-який момент зупинити авто. Попри це, аварії все одно відбуваються.

Генеральний директор Ілон Маск заявляв, що Tesla планує прибрати наглядача безпеки до кінця року й виконати обіцянку про “повне самокерування” для клієнтів. Однак він жодного разу не надав даних, які б доводили, що система достатньо надійна для цього.

Окремо NHTSA веде розслідування щодо того, що Tesla могла неправильно звітувати про аварії у своїх даних.

Джерело: electrek