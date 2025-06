Tesla запустила Robotaxi — перші відгуки, фейкова автономність та проблеми

Після довгих років обіцянок і натяків Tesla нарешті запустила свій сервіс безпілотного таксі. Щоправда, зробила це обережно і з притаманною їй театральністю — із мемною ціною поїздки $4,20 і з людським «страхувальником» на передньому сидінні.

Тестовий запуск Tesla Robotaxi розпочався у місті Остін (штат Техас). Поки що мова йде не про масовий запуск, а про обмежену програму для «обраних» учасників Early Access. Здебільшого до тестування допустили популярних блогерів, які позитивно висвітлюють діяльність Tesla. Вони можуть викликати безпілотне таксі через окремий розділ у застосунку Tesla, вказати маршрут і вирушити в дорогу на електромобілі Model Y.

Але без людини за кермом поки не обійшлося. На передньому сидінні сидить так званий Tesla Safety Monitor — водій, який спостерігає за роботою автопілота й готовий втрутитися в разі потреби. Це не зовсім те, що обіцяли футуристи, але крок у цьому напрямку зроблено.

Поки що сервіс працює лише в певних районах південно-центральної частини Остіна, які компанія ретельно нанесла на карту. Час роботи: з 6 ранку до півночі. Аеропорт, шосе, складні перехрестя та погану погоду сервіс поки ігнорує. Для додаткової безпеки іноді за автомобілем їде «переслідувач» — окрема машина із віддаленим оператором. Наразі флот складається приблизно з 10 електромобілів Model Y зі спеціальним маркуванням Robotaxi.

Усередині авто під час поїздки пасажири можуть змінювати температуру, керувати музикою, бачити інтерфейс поїздки, запускати маршрут. Управління здійснюється через сенсорний екран позаду або зі свого смартфона. Деякі функції управління на передньому екрані доступні лише працівникам Tesla, пасажирам — лише базові: зупинка, виклик підтримки, аварійна зупинка. Tesla запевняє, що мікрофони й камери в салоні за замовчуванням вимкнені — їх можна активувати вручну лише для зв’язку з підтримкою.

Ціна поїздки — символічні $4,20. Це не лише приємно для гаманця, а й невеликий жарт Ілона Маска, який давно грається з цією цифрою в інтернеті.

По-перше, «420» (four-twenty) — це сленговий термін, що використовується у контексті вживання канабісу, особливо о 4:20 дня або 20 квітня (4/20 у форматі дати США), що стало неофіційним «днем марихуани». Ми добре пам’ятаємо, як Ілон Маск закурив сигарету з марихуаною під час подкасту Joe Rogan Experience, а потім дозволив рекламувати канабіс у Twitter.

По-друге, це відсилка до історичного жарту Маска. У 2018 році він написав у Twitter, що збирається викупити Tesla з біржі по $420 за акцію, що викликало скандал, розслідування SEC і штраф.

The @Tesla_AI robotaxi launch begins in Austin this afternoon with customers paying a $4.20 flat fee!

— Elon Musk (@elonmusk) June 22, 2025