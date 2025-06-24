Tesla запустила Robotaxi — перші відгуки, фейкова автономність та проблеми

Tesla Robotaxi / Tesla

Після довгих років обіцянок і натяків Tesla нарешті запустила свій сервіс безпілотного таксі. Щоправда, зробила це обережно і з притаманною їй театральністю — із мемною ціною поїздки $4,20 і з людським «страхувальником» на передньому сидінні.

Tesla Robotaxi: як це працює

Тестовий запуск Tesla Robotaxi розпочався у місті Остін (штат Техас). Поки що мова йде не про масовий запуск, а про обмежену програму для «обраних» учасників Early Access. Здебільшого до тестування допустили популярних блогерів, які позитивно висвітлюють діяльність Tesla. Вони можуть викликати безпілотне таксі через окремий розділ у застосунку Tesla, вказати маршрут і вирушити в дорогу на електромобілі Model Y.

Але без людини за кермом поки не обійшлося. На передньому сидінні сидить так званий Tesla Safety Monitor — водій, який спостерігає за роботою автопілота й готовий втрутитися в разі потреби. Це не зовсім те, що обіцяли футуристи, але крок у цьому напрямку зроблено.

Поки що сервіс працює лише в певних районах південно-центральної частини Остіна, які компанія ретельно нанесла на карту. Час роботи: з 6 ранку до півночі. Аеропорт, шосе, складні перехрестя та погану погоду сервіс поки ігнорує. Для додаткової безпеки іноді за автомобілем їде «переслідувач» — окрема машина із віддаленим оператором. Наразі флот складається приблизно з 10 електромобілів Model Y зі спеціальним маркуванням Robotaxi.

Усередині авто під час поїздки пасажири можуть змінювати температуру, керувати музикою, бачити інтерфейс поїздки, запускати маршрут. Управління здійснюється через сенсорний екран позаду або зі свого смартфона. Деякі функції управління на передньому екрані доступні лише працівникам Tesla, пасажирам — лише базові: зупинка, виклик підтримки, аварійна зупинка. Tesla запевняє, що мікрофони й камери в салоні за замовчуванням вимкнені — їх можна активувати вручну лише для зв’язку з підтримкою.

Ціна поїздки

Ціна поїздки — символічні $4,20. Це не лише приємно для гаманця, а й невеликий жарт Ілона Маска, який давно грається з цією цифрою в інтернеті.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

По-перше, «420» (four-twenty) — це сленговий термін, що використовується у контексті вживання канабісу, особливо о 4:20 дня або 20 квітня (4/20 у форматі дати США), що стало неофіційним «днем марихуани». Ми добре пам’ятаємо, як Ілон Маск закурив сигарету з марихуаною під час подкасту Joe Rogan Experience, а потім дозволив рекламувати канабіс у Twitter.

По-друге, це відсилка до історичного жарту Маска. У 2018 році він написав у Twitter, що збирається викупити Tesla з біржі по $420 за акцію, що викликало скандал, розслідування SEC і штраф.

The @Tesla_AI robotaxi launch begins in Austin this afternoon with customers paying a $4.20 flat fee! — Elon Musk (@elonmusk) June 22, 2025

І от — знову згадка про $4,20.

Відгуки про Tesla Robotaxi

У перші години запуск Tesla Robotaxi був дещо млявим. Застосунок з необхідними функціями отримали не всі, дехто чекав доступу годинами. Один з блогерів пожартував, що встиг побачити 30 Waymo — роботаксі конкурента — поки не зміг викликати Tesla.

Перші відгуки про роботу Tesla Robotaxi досить позитивні. А як могло бути інакше, якщо до тестування запросили здебільшого позитивно налаштованих блогерів?

Tesla RoboTaxi First Public Ride Livestream https://t.co/2KIm1TiieI — Bearded Tesla (@BeardedTesla) June 22, 2025

За відгуками, поїздки проходили спокійно. Авто справлялося з поворотами, «лежачими поліцейськими», пішоходами тощо. Усі описували поїздку як «гладеньку», «звичну», «нормальну». Хоча неупередженість таких відгуків може викликати питання.

Лише один з тестерів зізнався, що таки змусив авто «заплутатись», і навіть знадобилася допомога віддаленого оператора, але відмовився назвати ситуацію збоєм системи.

Що далі?

Поки що Tesla Robotaxi працює у межах ретельно спланованої зони з постійним людським контролем. Але далі — цікавіше.

Варто зазначити, що запуск сервісу Tesla Robotaxi відбувся якраз напередодні набуття чинності новим законом штату Техас, який регулюватиме використання автономних транспортних засобів. Після звернення місцевих законодавців із проханням відкласти запуск, губернатор Грег Ебботт усе ж підписав нові правила, які запрацюють з 1 вересня.

Згідно з цим законом, усі оператори автономних авто повинні будуть отримати спеціальний дозвіл від Департаменту транспорту штату. Дозвіл можуть відкликати, якщо авто створюватимуть загрозу для громадської безпеки. Також компанії зобов’язані надати докладні плани взаємодії з поліцією й рятувальниками у разі ДТП, дотримуватися правил дорожнього руху, мати реєстрацію, страховку, «чорну скриньку» для фіксації даних і механізм аварійної зупинки.

Поки що наявність людини в салоні дозволяє Tesla формально не вважатися повністю автономним сервісом. Але якщо компанія хоче розгорнути мережу Robotaxi на повну, доведеться серйозно адаптуватися до нового регулювання.

Надалі Маск хоче вивести Robotaxi на дороги Каліфорнії, а там набагато суворіші правила, ніж у Техасі. Потрібні дозволи, звіти, технічна відповідність, аварійні протоколи та дотримання всіх дорожніх законів.

Поки що Tesla лише розпочала свій шлях до автономних перевезень. Маємо тестовий запуск, обмежене коло користувачів, обережність, мемні ціни і багато запитань. Але старт є. Проте справжнє випробування ще попереду — коли електрокари поїдуть самостійно в щільному міському трафіку, а кожен поворот, гальмування чи затор потраплятиме під мікроскоп держрегуляторів.

Джерело: The Verge, arenaev