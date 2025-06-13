Tether націлилась на золото, а SharpLink Gaming стала найбільшим власником ETH

Tether Investments, афілійована компанія Tether Group, придбала 31,9% акцій Elemental Altus Royalties. Це орієнтована на золоті канадська компанія з виплат роялті. Таким чином, Tether посилить свої стабільні довгострокові активи, такі як золото та біткоїн.

10 червня Tether Investments приватно купила 78 421 780 звичайних акцій у La Mancha Investments, що становить 31,9% випущених та непогашених акцій Elemental.

Tether Investments також уклала угоду про опціон Alpha 1 з AlphaStream та її дочірньою компанією Alpha 1 SPV. Угода надає Tether Investments опціон на придбання додаткових 34 444 580 звичайних акцій Elemental, відомих як акції Alpha 1, на певних умовах. Опціон може бути реалізований не раніше 29 жовтня 2025 року за умови згоди Elemental.

Тим часом американська компанія SharpLink Gaming придбала 176 270,69 ETH приблизно за $463 млн і таким чином стала найбільшим публічним власником. Придбання завершено за середньою ціною $2626 доларів за ETH включно з комісіями. За кількістю Етеру SharpLink Gaming тепер випереджає лише Ethereum Foundation.

SharpLink повідомила, що понад 95% її запасів Етеру активно залучені до стейкінгу та ліквідного стейкінгу, які сприяють безпеці мережі та генерують прибуток.

Напередодні SharpLink Gaming закрила приватне розміщення на $425 млн під керівництвом Consensys Software Inc. та інших інвесторів для запуску своєї скарбниці Ethereum. Це зробило SharpLink однією з перших компаній на Nasdaq, що прийняла Ethereum як свій основний скарбничий резервний актив.

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Джерело: Tether, SharpLink Gaming