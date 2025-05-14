Платформа QVAC від Tether дозволить ШІ-агентам працювати локально і забезпечить автономні транзакції BTC та USDT

Емітент найбільшого стейблкоїна USDT компанія Tether анонсував повністю відкрите ШІ-середовище виконання, здатне адаптуватися і розвиватися на будь-якому обладнанні та пристрої. Вона працюватиме децентралізовано: без API-ключів, без єдиної точки відмови, з інтеграцією WDK (Wallet Development Kit) для підтримки платежів у USDT та біткоїнах.

15 травня з’явилось більше деталей та ясності. Tether представила QVAC (QuantumVerse Automatic Computer) – платформу розробки для так званого «персонального нескінченного інтелекту», яка дозволяє масштабованим програмам та ШІ-агентам працювати безпосередньо на локальних пристроях без залежності від централізованих сервісів та хмарної інфраструктури.

Модульна архітектура QVAC дозволяє розробникам створювати та розширювати додатки за допомогою невеликих сумісних компонентів, а однорангова мережа сприяє прямому зв’язку та співпраці між пристроями без залежності від централізованих серверів.

Це дозволяє екосистемі QVAC масштабуватися до трильйонів агентів та додатків штучного інтелекту без точок відмови, забезпечуючи перший у своєму роді рій. Інтегровані платежі через WDK від Tether також дозволить агентам штучного інтелекту автономно здійснювати транзакції в Bitcoin та USDT.

Завдяки QVAC розробники можуть використовувати єдину платформу для створення та розгортання виводів і агентів ШІ на будь-яких смартфонах, ноутбуках, мейнфреймах, вбудованих системах, інтерфейсах «мозок-комп’ютер» та ряді іншого обладнання, гарантуючи безпечне та незалежне функціонування додатків ШІ, незалежно від того, чи підключені вони до мережі, чи працюють повністю офлайн.

Tether також незабаром запустить перші ШІ-додатки на базі QVAC: QVAC/Translate, який забезпечує швидку транскрипцію та переклад тексту, документів, зображень та аудіо на пристрої без будь-якої залежності від хмари, а також QVAC/Health – приватний трекер здоров’я, який зберігає конфіденційні дані про здоров’я повністю локально.

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Ціль Tether — ШІ, що адаптується до користувача і розміщений локально на пристрої. Платформа QVAC розроблена для масштабування до секстильйонів незалежних агентів, які можуть об’єднуватися і співпрацювати як нескінченний рій в безперервній одноранговій мережі.

Напередодні Tether Data анонсувала BrainOS — відкриту платформу для покращення людського інтелекту за допомогою мозково-комп’ютерних інтерфейсів (BCI – Brain-Computer Interface). QVAC також працюватиме з BCI.

P. S.:

Джерело: Tether