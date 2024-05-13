The Rogue Prince of Persia вийде в дочасному доступі Steam 27 травня — раніше гру перенесли через реліз Hades II

Ubisoft повідомила в Х, що гра The Rogue Prince of Persia від студії Evil Empire з’явиться в Дочасному доступі у Steam з 27 травня 2024 року. Водночас розробники опублікували новий трейлер, присвячений новій даті релізу.

Coming to Steam in Early Access May 27, 2024. Navigate diverse colorful biomes, outmaneuver your enemies thanks to the iconic wall run, swing bar & flips. Die, getter better, unlock new weapons, and retry with a different build! Wishlist now on Steam ➡️ https://t.co/OVjrv3RCPK pic.twitter.com/pDaTSXfj7U — Ubisoft_UK (@Ubisoft_UK) May 13, 2024

The Rogue Prince of Persia – це roguelite-гра, у якій доведеться переміщуватись у різноманітних барвистих середовищах та перемагати ворогів, використовуючи акробатичні здібності головного героя.

Спочатку планувалося випустити гру в Дочасному доступі з 14 травня. Однак за тиждень до цільової дати відбувся реліз (теж у Ранньому доступі) гри Hades II, яка виявилася дуже популярною, перевищила рубіж у 100 тис. одночасних гравців та підкорила рейтинги Steam. Щоб уникнути конкуренції з однією з найочікуваніших ігор року, в Evil Empire вирішили відтермінувати випуск своєї гри.

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So we've got a little bit of news about The Rogue Prince of Persia, it's all in the big yellow box👇https://t.co/S3FiyGFfrY pic.twitter.com/9PXlw4J2MZ — Evil Empire (@Studio_Evil) May 10, 2024

Додаткова пар тижнів не лише дозволить перечекати хвилю популярності Hades II та привернути увагу аудиторії до свого проєкту, а також дасть додатковий час на оптимізацію гри перед виходом у Дочасний доступ. Хоча весь сенс випуску гри в Дочасному доступі полягає в тому, щоб отримати відгуки від гравців про проєкт, який ще далекий від завершення, розробники все одно хочуть, щоб їхні ігри були в якомога кращому стані, коли публіка вперше приступає до них.