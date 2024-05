The Rogue Prince of Persia вийде в дочасному доступі Steam 27 травня — раніше гру перенесли через реліз Hades II

Ubisoft повідомила в Х, що гра The Rogue Prince of Persia від студії Evil Empire з’явиться в Дочасному доступі у Steam з 27 травня 2024 року. Водночас розробники опублікували новий трейлер, присвячений новій даті релізу.

Coming to Steam in Early Access May 27, 2024.

Navigate diverse colorful biomes, outmaneuver your enemies thanks to the iconic wall run, swing bar & flips. Die, getter better, unlock new weapons, and retry with a different build!

Wishlist now on Steam ➡️ https://t.co/OVjrv3RCPK pic.twitter.com/pDaTSXfj7U

— Ubisoft_UK (@Ubisoft_UK) May 13, 2024