Новини Ігри 13.05.2024 о 18:51 comment views icon

The Rogue Prince of Persia вийде в дочасному доступі Steam 27 травня — раніше гру перенесли через реліз Hades II

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Вадим Карпусь

Автор новин

Ubisoft повідомила в Х, що гра The Rogue Prince of Persia від студії Evil Empire з’явиться в Дочасному доступі у Steam з 27 травня 2024 року. Водночас розробники опублікували новий трейлер, присвячений новій даті релізу.

The Rogue Prince of Persia – це roguelite-гра, у якій доведеться переміщуватись у різноманітних барвистих середовищах та перемагати ворогів, використовуючи акробатичні здібності головного героя.

Спочатку планувалося випустити гру в Дочасному доступі з 14 травня. Однак за тиждень до цільової дати відбувся реліз (теж у Ранньому доступі) гри Hades II, яка виявилася дуже популярною, перевищила рубіж у 100 тис. одночасних гравців та підкорила рейтинги Steam. Щоб уникнути конкуренції з однією з найочікуваніших ігор року, в Evil Empire вирішили відтермінувати випуск своєї гри.

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Додаткова пар тижнів не лише дозволить перечекати хвилю популярності Hades II та привернути увагу аудиторії до свого проєкту, а також дасть додатковий час на оптимізацію гри перед виходом у Дочасний доступ. Хоча весь сенс випуску гри в Дочасному доступі полягає в тому, щоб отримати відгуки від гравців про проєкт, який ще далекий від завершення, розробники все одно хочуть, щоб їхні ігри були в якомога кращому стані, коли публіка вперше приступає до них.


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