Повернення до Карибського моря: ремейк Assassin's Creed Black Flag отримав імовірну дату релізу

Ремейк Assassin's Creed Black Flag вийде в липні 2026 року / Wccftech
У мережі з’явилися нові деталі щодо довгоочікуваного повернення Едварда Кенвея. Згідно з останніми витоками, оновлена версія культової піратської пригоди отримала офіційний підзаголовок “Resynced”, а її реліз заплановано на липень 2026 року.


Проєкт, який раніше фігурував у звітах під кодовою назвою “Obsidian”, розробляється силами студії Ubisoft Singapore. Саме ця команда відповідала за морські механіки в оригінальній грі та нещодавно випустила власний піратський екшен Skull and Bones.

“Assassin’s Creed Black Flag Resynced” позиціонується не просто як косметичне покращення, а як повноцінний ремейк на сучасному рушії. Основна увага приділяється переробці фізики води, погодних ефектів та безшовним абордажам, які мають стати ще видовищнішими.

Розробники планують використовувати досвід, отриманий під час створення Skull and Bones, щоб зробити морські битви та керування кораблем “Галка” максимально реалістичними. При цьому базова ігрова механіка та сюжетна лінія оригіналу залишаться без суттєвих змін.


Вихід гри влітку 2026 року виглядає стратегічно виправданим кроком для Ubisoft. Це дозволить заповнити паузу між великими релізами основної серії, такими як Shadows та майбутні проєкти платформи Infinity, запропонувавши фанатам перевірену часом класику в новій обгортці.

Окрім візуального оновлення, інсайдери натякають на розширення деяких другорядних квестів та покращення штучного інтелекту противників. Також очікується повна інтеграція з сучасними сервісами Ubisoft та підтримка всіх функцій консолей поточного покоління.

Незважаючи на те, що офіційного анонсу від компанії ще не було, кількість витоків щодо проєкту стрімко зростає. Шанувальники серії з нетерпінням чекають можливості знову підняти “Веселого Роджера” та вирушити на пошуки скарбів у покращеній якості 4K.

Джерело: Wccftech

