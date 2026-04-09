Ubisoft готує анонс ремейку Assassin's Creed IV: Black Flag

Чутки про оновлення однієї з найуспішніших частин серії Assassin’s Creed отримали підтвердження. Згідно з даними Insider Gaming, компанія Ubisoft завершує підготовку до презентації ремейку Black Flag.





Проєкт, який у документах студії проходить під назвою “Obsidian”, має на меті переосмислити пригоди Едварда Кенвея на базі сучасних графічних рішень та оновленої фізики моря.

​Розробкою займається студія Ubisoft Singapore. Технічно ремейк базуватиметься на останній версії рушія Anvil, що дозволить реалізувати повноцінну підтримку трасування променів та покращену симуляцію хвиль. Враховуючи досвід попередніх релізів, технічні особливості рушія Anvil забезпечать безшовні переходи між сушею та морськими боями. Очікується, що гра задіє всі можливості сучасних відеокарт для виведення нативної роздільної здатності 4K.

​Окрім візуальної складової, розробники планують оновити механіку паркуру та бойову систему, зробивши її динамічнішою. Аналітики зазначають, що популярність піратського сеттингу в іграх дозволяє Ubisoft розраховувати на високі показники зацікавленості аудиторії. Також розглядається можливість повернення оновленого мультиплеєра, який був важливою частиною оригіналу 2013 року.





​Офіційна презентація запланована на літнє шоу Ubisoft Forward, а реліз може відбутися наприкінці 2025 або на початку 2026 року. Це вписується в стратегію видавця щодо випуску ремейків класичних ігор для підтримки активності франшиз. Гра стане ексклюзивом для систем поточного покоління та ПК. Для стабільної роботи на високих налаштуваннях користувачам знадобиться сучасне обладнання, зокрема швидкі SSD-накопичувачі, що вже стає стандартом для збірок ігрових систем у 2026 році.

​Джерело: Insider Gaming