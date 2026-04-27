Геймдиректор Assassin's Creed Codename Hexe покинув Ubisoft / Ubisoft

Assassin’s Creed Codename Hexe втратила вже третього ключового розробника: геймдиректор проєкту Бенуа Ріше оголосив про вихід з Ubisoft і заснування власної студії.





Про це він повідомив у LinkedIn. Разом з ветеранами індустрії — Люком Трамбле (президент і креативний директор), Алексом Друєном (директор анімації) та Дані Марку (арт-директор) — Ріше створив незалежну студію Servo Games у Квебеку. Там він очолив посаду геймдиректора.

Ріше прийшов до Ubisoft Montréal ще у 2001 році левел-дизайнером, потім працював в Electronic Arts і WB Games Montréal, а 2025 року повернувся до Ubisoft як геймдиректор Codename Hexe. Але затримався ненадовго.

До нього проєкт покинули ще двоє. У жовтні 2025 року з Ubisoft пішов бос франшизи Assassin’s Creed Марк-Алексіс Коте після понад 20 років роботи — і пізніше подав до суду на компанію, звинувативши її в “конструктивному звільненні”. У лютому 2026 року Codename Hexe залишив творчий директор Клінт Хокінг — на тлі масштабної реструктуризації Ubisoft, яка супроводжувалася скасуванням ігор і закриттям студій. Після виходу Хокінга новим творчим директором призначили Жана Ґедона.





Codename Hexe анонсували ще у 2022 році. Наразі генеральний директор Ubisoft Ів Ґіймо підтвердив, що гра перебуває у розробці у складі Vantage Studios — дочірньої структури, де 25% акцій належать Tencent і яка також опікується франшизами Far Cry та Rainbow Six. Тобто проєкт живий, але вже без трьох людей, які формували його вихідний напрям.

Ситуація навколо Hexe відображає загальну турбулентність в Ubisoft останніх місяців: масові скорочення, перерозподіл франшиз і питання щодо управлінських рішень усередині компанії.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: LinkedIn