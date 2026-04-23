Ubisoft 23 квітня 2026 року провела Worldwide Reveal Showcase для Assassin’s Creed Black Flag Resynced і офіційно підтвердила дату релізу — 9 липня 2026 року. Стандартне видання коштує $60, передзамовлення вже відкриті на Steam, в Epic Games Store і Ubisoft Store.





Гра побудована на рушії Anvil і є повноцінним ремейком, а не ремастером. Ubisoft переробила бойову систему — тепер у центрі парирування, — покращила стелс, паркур і морські механіки. Також додано новий наративний контент.

Троє нових офіцерів — Люсі Болдуін, Падре та Мертвий Сміт — кожен має власний квест, який розкриває їхнє минуле. Кожен офіцер також надає кораблю унікальну спеціальну здатність, наприклад подвійний залп із бортових гармат.





Режим мультиплеєра, який був в оригінальній грі 2013 року, у Resynced відсутній. Креативний директор Пол Фу пояснив це рішення: команда хотіла зробити “чисту сюжетну пригоду, повністю зосереджену на Едварді”. Директор гри Річард Найт окремо підкреслив, що Resynced не є рольовою грою.

Ubisoft опублікувала системні вимоги для PC. Для гри в 1080p/30 кадрів за секунду знадобляться процесор Intel Core i7-8700K або AMD Ryzen 5 3600, відеокарта GeForce GTX 1660 із 6 ГБ або Radeon RX5500XT із 8 ГБ, 16 ГБ оперативної пам’яті та SSD на 65 ГБ. Обов’язкова операційна система — Windows 11.

Для комфортної гри в 1080p/60 кадрів рекомендована відеокарта GeForce RTX 3060 (12 ГБ) або Radeon RX6600XT (8 ГБ). Для 4K/60 кадрів у режимі Ultra вже знадобиться RTX 4090 або Radeon RX7900XTX із 24 ГБ відеопам’яті та процесор i7-12700K або Ryzen 7 5700X3D.

Оригінальна Assassin’s Creed 4: Black Flag залишиться доступною для покупки — Ubisoft підтвердила це окремо під час showcase. Ремейк не замінює оригінал у продажу.

Витоки навколо Black Flag Resynced тривали понад рік і встигли охопити мерч-виробників, акторів озвучення та рейтингові комітети. Ubisoft спочатку реагувала жорстко, але зрештою почала іронізувати над ситуацією сама — аж до моменту, коли трейлер просочився в мережу вже після офіційного підтвердження існування гри, буквально напередодні showcase.

Джерело: PC Gamer