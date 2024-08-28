The Witcher 4 майже готова до повноцінного виробництва, — CD Projekt Red

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Здається, розробка гри The Witcher 4 вийшла на важливий етап.

CD Projekt RED досягла значного прогресу в розробці нової частини саги про Відьмака впродовж першої половини 2024 року. Фінансовий директор компанії Пьотр Нелюбович заявив про готовність проєкту до переходу на новий етап розробки.

«Команда Polaris, яка працює над наступною грою у всесвіті Відьмака, досягла значного прогресу. Це невдовзі дозволить нам завершити препродакшн і перевести проєкт у фазу повноцінного виробництва», — повідомив Нелюбович.

Кількість розробників, залучених до проєкту, також зросла. За даними CD Projekt RED, якщо у квітні 2024 року над грою працювало 407 осіб, то вже в липні ця цифра збільшилася до 410.

Раніше CD Projekt повідомляла про плани розпочати повномасштабне виробництво у другій половині 2024 року. Судячи з нових коментарів фінансового директора, студія дотримується встановленого графіка.

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Джерело: Gamesradar

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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