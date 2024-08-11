The Witcher 4 змінить головного героя, але Ґеральт залишиться частиною гри, — актор озвучування

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Даґ Кокл, який озвучував Ґеральта у всіх іграх CD Projekt Red, підтвердив участь улюбленого персонажа в наступній частині серії The Witcher, хоча й не в ролі головного героя.

У нещодавньому відео для Fall Damage Даґ Кокл розповів про майбутню появу Ґеральта в новій грі The Witcher. Актор зазначив, що не може розкрити деталі, але підтвердив присутність персонажа в грі, хоча й не в центрі сюжету.

«Анонсували The Witcher 4. Ґеральт буде частиною гри, але ми не знаємо, наскільки значною. Цього разу історія не про нього. Ми не знаємо, про кого вона. Я з нетерпінням чекаю, щоб дізнатися. Я хочу знати! Я ще не бачив жодного сценарію», — поділився Кокл.

Ще у 2013 році, представляючи The Witcher 3: Wild Hunt, CD Projekt Red наголошувала, що це буде завершенням саги про Ґеральта. Однак розробники залишили можливість для повернення персонажа. Джон Мамайс, виконавчий продюсер, тоді зазначав:

«Ми можемо включити Ґеральта в майбутні ігри. Нам просто потрібно обговорити це і вирішити, що робити далі».

Щодо головного героя наступної гри The Witcher, то це залишається загадкою. Цірі могла б стати очевидним вибором, хоча це б означало канонізацію однієї з кінцівок The Witcher 3. Офіційні комікси вже робили подібні кроки.

Єдина підказка про нову гру — медальйон у формі рисі, можливо, зі Школи Кота. Це натякає на можливість появи абсолютно нового відьмака із цієї загадкової школи.

Оскільки The Witcher 4 лише нещодавно вступила в стадію препродакшену, а Кокл ще не бачив сценарію, фанам доведеться чекати ще довго, перш ніж вони дізнаються більше подробиць.

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Джерело: pcgamer

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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