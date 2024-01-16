Tinder припинить роботу в білорусі з 15 лютого

Сервіс знайомств Tinder повідомив про припинення роботи в білорусі. Бренди Match Group, в тому числі Tinder, вживають заходи, щодо припинення надання своїх послуг цій країні. Зазначається, що доступ до Tinder в білорусі припиниться 15 лютого.

З 15 лютого, відразу після Дня Святого Валентина, користувачі в білорусі не зможуть скористатися сервісом Tinder або увійти у свій акаунт. Після 15 лютого припиняться автоматичні підписки на сервіс.

Tinder не повідомляє про причини свого рішення перестати працювати в білорусі саме зараз. Слід зазначити, що сервіс припинив роботу в росії у червні 2023 року. Тоді у Match Group пояснили це рішення «відданістю захисту прав людини». Після повномасштабного російського вторгнення в Україну Tinder обмежив доступ до своїх послуг у росії.

За даними білоруської служби Радіо Свобода, силовики у білорусі використовували Tinder для виявлення людей, незадоволених режимом лукашенко. Під виглядом знайомств каральні органи білорусі шукали людей, які виходили на протести проти незмінного керманича країни. Зафіксовано кілька випадків вироків, коли справа починалася саме з інформації і листування в Tinder.