Топ-100 найкращих горорів усіх часів від Variety: «Техаська різанина бензопилою» на першому місці

Видання Variety опублікувало список зі 100 найкращих фільмів жахів усіх часів з нагоди Хелловіну. У топ потрапили такі класичні горори, як «Ніч живих мерців», «Сяйво», «Носферату» і не тільки.
«Питання “Що таке жахи?” стало центральним у кожній дискусії. Багато годин журналісти провели в суперечках щодо меж жанру, який послужив стартом для безлічі кар’єр. Як часто один із цих кошмарів наяву вас настільки бентежив, що повертався уві сні?», — пише Variety.
Перше місце посів слешер «Техаська різанина бензопилою» Тоуба Гупера, що вийшов 1974 року. Друге місце дісталося «Екзорцист» Вільяма Фрідкіна, а третє — «Психо» Альфреда Гічкока. До десятки лідерів також увійшли «Щелепи», «Дитина Розмарі», «Ніч живих мерців», «Кінопроба», «Сало, або 120 днів Содому» і «Керрі».
Фантастичний трилер «Чужий» опинився на 11-му місці рейтингу. Детективний трилер «Мовчання ягнят» розмістився на 13-й позиції. У двадцятку потрапили «Хелловін», «Сяйво» і «Пастка».
У повному списку також є «Муха», «Веселі ігри», «Крик», «Кошмар на вулиці В’язів», сиквел «Людської багатоніжки» і «Суспірія».
Найкращі фільми жахів в історії за версією Variety (топ-30):
- «Техаська різанина бензопилою» (1974)
- «Екзорцист» (1973)
- «Психо» (1960)
- «Щелепи» (1975)
- «Дитина Розмарі» (1968)
- «Ніч живих мерців» (1968)
- «Кінопроба» (1999)
- «Франкенштейн» (1931)
- «Сало, або 120 днів Содому» (1975)
- «Керрі» (1976)
- «Чужий» (1979)
- «Кінг Конг» (1933)
- «Мовчання ягнят» (1991)
- «Носферату. Симфонія жаху» (1922)
- «А тепер не дивись» (1973)
- «Хелловін» (1978)
- «Дияволиці» (1954)
- «Сяйво» (1980)
- «Мумія» (1932)
- «Пастка» (2017)
- «Чорна неділя» (1960)
- «Карнавал душ» (1962)
- «Світанок мерців» (1978)
- «Відьма з Блер: Курсова з того світу» (1999)
- «Крик» (1996)
- «Невинні» (1961)
- «Дракула» (1931)
- «Плетена людина» (1973)
- «Привид опери» (1925)
- «Очі без обличчя» (1960)
З усім списком можна ознайомитись за посиланням.
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