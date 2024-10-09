Топ-100 найкращих горорів усіх часів від Variety: «Техаська різанина бензопилою» на першому місці

Видання Variety опублікувало список зі 100 найкращих фільмів жахів усіх часів з нагоди Хелловіну. У топ потрапили такі класичні горори, як «Ніч живих мерців», «Сяйво», «Носферату» і не тільки.

«Питання “Що таке жахи?” стало центральним у кожній дискусії. Багато годин журналісти провели в суперечках щодо меж жанру, який послужив стартом для безлічі кар’єр. Як часто один із цих кошмарів наяву вас настільки бентежив, що повертався уві сні?», — пише Variety.

Перше місце посів слешер «Техаська різанина бензопилою» Тоуба Гупера, що вийшов 1974 року. Друге місце дісталося «Екзорцист» Вільяма Фрідкіна, а третє — «Психо» Альфреда Гічкока. До десятки лідерів також увійшли «Щелепи», «Дитина Розмарі», «Ніч живих мерців», «Кінопроба», «Сало, або 120 днів Содому» і «Керрі».

Фантастичний трилер «Чужий» опинився на 11-му місці рейтингу. Детективний трилер «Мовчання ягнят» розмістився на 13-й позиції. У двадцятку потрапили «Хелловін», «Сяйво» і «Пастка».

У повному списку також є «Муха», «Веселі ігри», «Крик», «Кошмар на вулиці В’язів», сиквел «Людської багатоніжки» і «Суспірія».

Найкращі фільми жахів в історії за версією Variety (топ-30):

«Техаська різанина бензопилою» (1974) «Екзорцист» (1973) «Психо» (1960) «Щелепи» (1975) «Дитина Розмарі» (1968) «Ніч живих мерців» (1968) «Кінопроба» (1999) «Франкенштейн» (1931) «Сало, або 120 днів Содому» (1975) «Керрі» (1976) «Чужий» (1979) «Кінг Конг» (1933) «Мовчання ягнят» (1991) «Носферату. Симфонія жаху» (1922) «А тепер не дивись» (1973) «Хелловін» (1978) «Дияволиці» (1954) «Сяйво» (1980) «Мумія» (1932) «Пастка» (2017) «Чорна неділя» (1960) «Карнавал душ» (1962) «Світанок мерців» (1978) «Відьма з Блер: Курсова з того світу» (1999) «Крик» (1996) «Невинні» (1961) «Дракула» (1931) «Плетена людина» (1973) «Привид опери» (1925) «Очі без обличчя» (1960)

З усім списком можна ознайомитись за посиланням.