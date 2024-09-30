Новини Кіно 30.09.2024 о 18:19 comment views icon

Новий (моторошний!) трейлер «Носферату» — готичного горору Роберта Еґґерса з вампіром Біллом Скашгордом

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Новий (моторошний!) трейлер «Носферату» — готичного горору Роберта Еґґерса з вампіром Біллом Скашгордом

«Носферату» переосмислює культове німе кіно 1920-х років, яке зняв німецький режисер Фрідріх Мурнау.

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Сюжет оригінальної стрічки був в дечому схожий з романом Брема Стокера про графа Дракулу, однак герої мали інші імена, а події відбувалися в Німеччині 1838 року (замість Англії 1890-х). Версія Роберта Еґґерса продовжує вампірську тематику у жанрі «готичного горору» із новим акторським складом та дещо розширеною історією (режисер, до прикладу, говорив, що більше розповість про персонажку Еліс Гуттер). 

У ролі графа Орлока тут постає Білл Скашгорд, який цьогоріч вже вдруге з’являється у римейку класичних стрічок (причому у випадку «Ворона» цю появу навряд можна вважати успішною), тоді як Ніколас Голт грає Томаса Гуттера, а Лілі Роуз-Депп — його дружину Еліс Гуттер (раніше персонажку мала грати Аня Тейлор-Джой).

Також серед акторського складу присутні Аарон Тейлор-Джонсон, Емма Корін, Ральф Айнесон, Саймон Макберні та Віллем Дефо (який, до речі, й сам грав графа Орлока (і актора Макса Шрека) у фільмі Едмуна Меріджа «Тінь вампіра» 2000 року, що позиціювався як «вільне переосмислення історії знімань оригінального “Носферату”»).

Трейлер має обмеження за віком, тож доступний для перегляду лише на YouTube за цим посиланням. Сам фільм дебютує в кінотеатрах 1 січня. 

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