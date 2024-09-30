Новий (моторошний!) трейлер «Носферату» — готичного горору Роберта Еґґерса з вампіром Біллом Скашгордом

«Носферату» переосмислює культове німе кіно 1920-х років, яке зняв німецький режисер Фрідріх Мурнау.

Сюжет оригінальної стрічки був в дечому схожий з романом Брема Стокера про графа Дракулу, однак герої мали інші імена, а події відбувалися в Німеччині 1838 року (замість Англії 1890-х). Версія Роберта Еґґерса продовжує вампірську тематику у жанрі «готичного горору» із новим акторським складом та дещо розширеною історією (режисер, до прикладу, говорив, що більше розповість про персонажку Еліс Гуттер).

У ролі графа Орлока тут постає Білл Скашгорд, який цьогоріч вже вдруге з’являється у римейку класичних стрічок (причому у випадку «Ворона» цю появу навряд можна вважати успішною), тоді як Ніколас Голт грає Томаса Гуттера, а Лілі Роуз-Депп — його дружину Еліс Гуттер (раніше персонажку мала грати Аня Тейлор-Джой).

Також серед акторського складу присутні Аарон Тейлор-Джонсон, Емма Корін, Ральф Айнесон, Саймон Макберні та Віллем Дефо (який, до речі, й сам грав графа Орлока (і актора Макса Шрека) у фільмі Едмуна Меріджа «Тінь вампіра» 2000 року, що позиціювався як «вільне переосмислення історії знімань оригінального “Носферату”»).

Трейлер має обмеження за віком, тож доступний для перегляду лише на YouTube — за цим посиланням. Сам фільм дебютує в кінотеатрах 1 січня.