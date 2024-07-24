Топменеджер Міноборони: застосунок «Армія+» готовий на 85 %, а електронна повістка — це «жахастик від русні»

Електронні повістки у «Резерв+» наразі не планують, бо вони не стануть «чудодійним рішенням».

Артем Романюков, керівник директорату цифрової трансформації Міністерства оборони України, розповів dou.ua про розробку застосунку «Армія+» та інші цифрові інновації у відомстві. Коротко переповідаємо.

Міністерство оборони України готується до запуску нового застосунку «Армія+», який має стати першою електронною послугою для військовослужбовців. За словами Романюкова, застосунок дасть змогу військовим подавати рапорти в електронній формі та матиме функцію військового ID. Попри численні нормативні та безпекові виклики, команда директорату планує впровадити «Армія+» відразу для всієї армії.

«Ми хочемо впровадити його відразу в усій армії. А як не вдасться, то влаштуємо тестування в обмеженій кількості підрозділів», — зазначив Романюков.

Одним із головних викликів під час розробки застосунку стала необхідність дотримання вимог безпеки. Наприклад, розробники не могли використати випадний список усіх бригад, оскільки ця інформація має гриф «таємно».

Романюков підкреслив, що на першому етапі електронні рапорти не повністю замінять паперові:

«На цей реліз ми не ставимо собі за мету повністю поховати паперові рапорти, а просто даємо можливість замінити їх електронними».

Крім «Армія+», директорат працює над цифровізацією інших сфер діяльності Міноборони, включно з соціальними питаннями, логістикою та медичним забезпеченням.

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Щодо застосунку «Резерв+», Романюков пояснив, чому постанова, яка регулює його роботу, має обмежений доступ:

«На жаль, це був вимушений захід, тому що під час війни документи, які регулюють порядок ведення реєстру військовозобов’язаних, призовників і резервістів „Оберіг“, не можуть бути відкритими».

Однак він запевнив, що команда працює над тим, щоб зробити частину цієї інформації публічною.«Є багато юридичних, нормотворчих, технічних трюків, але ми не всемогутні й порушити закон не можемо».

Романюков також розвіяв чутки про можливе впровадження електронних повісток:

«У мене в беклозі цієї функціональності немає, і таких розпоряджень мені не давали. Я розумію, що історія чутлива: електронна повістка — велика страшилка. Її роздули не без русні, яка казала „вас усіх заженуть у цифровий концтабір, усіх призвуть“».

Насамкінець керівник директорату звернувся до майбутніх користувачів «Армія+”:

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«Дуже хочу, щоб наші майбутні користувачі пам’ятали: застосунок роблять військові для військових. Тож якщо виникатимуть невеличкі незручності, це не тому, що ми вредні, а тому, що доводилося обходити безліч різних обмежень».

Нещодавно ми писали, що користувачі «Резерв+», який запустили у травні, зіткнулися з розлогінюванням із застосунку. А ще у «Резерв+» додали військово-обліковий документ з QR-кодом та можливість виправлення даних онлайн без візиту до ТЦК.

Джерело: DOU