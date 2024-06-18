Резерв+ оновився: військово-обліковий документ з QR-кодом та виправлення даних онлайн без візиту до ТЦК

Відсьогодні в застосунку Резерв+ з’явився електронний військово-обліковий документ, який має таку саму юридичну силу, як і паперовий.

Уповноважені особи можуть просто відсканувати QR-код і перевірити його чинність в онлайні.

Серед інших оновлень — можливість виправити дані онлайн, яка передбачена для двох випадків:

« Я військовослужбовець, але досі на обліку » — для тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався у реєстрі Оберіг.

Я військовослужбовець, але досі на обліку — для тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався у реєстрі Оберіг. « Дані не знайдено » — для усіх військовозобов’язаних, хто отримав таке сповіщення в застосунку Резерв+.

Після заповнення спеціальної заявки дані мають надійти до реєстру Оберіг, де інформацію актуалізують дистанційно.

Застосунок Резерв+ доступний для завантаження в Google Play та App Store. В Міноборони зазначають, що оновлення розгортається поступово і буде доступне для всіх впродовж кількох днів.

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Нагадаємо, з 18 травня в Україні набув чинності оновлений Закон про мобілізацію, який зобов’язав усіх чоловіків віком 18-60 років протягом 60 днів (до 16 липня включно) оновити свої облікові дані. Наразі Резерв+ подолав позначку у 1,5 млн унікальних оновлень, а серед тих, хто зареєструвався — 210 тисяч жінок та понад 22 000 громадян, що перебувають за кордоном. Окрім України, найчастіше оновлюють дані у Польщі, Німеччині, Чехії, Канаді та Сполучених Штатах Америки.