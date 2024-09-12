Новини Авто 12.09.2024 о 12:55 comment views icon

TOYOTA RAV-4 та Yaris Cross – найпопулярніші гібридні авто в Україні

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Вадим Карпусь

Автор новин

TOYOTA RAV-4 та Yaris Cross – найпопулярніші гібридні авто в Україні

Минулого місяця українці придбали понад 3,1 тис. гібридних легкових автомобілів. Мова йде як про м’які гібриди, так і про гібриди, що підключаються до мережі. У порівнянні із серпнем минулого року кількість придбаних гібридів зросла на 76%.

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На відміну від електромобілів, які у своїй більшості вперше реєструються в Україні вживаними (82%), в сегменті гібридів ситуація кардинально інша. Частка нових автомобілів серед загальної кількості гібридів становить 58%. Хоча спостерігається поступове зниження цього показника. У серпні минулого року було зареєстровано 63% нових гібридних автомобілів.

В сегменті нових легкових гібридних автомобілів лідером ринку залишається TOYOTA. Найпопулярніші серед українців моделі виглядають наступним чином:

  1. TOYOTA RAV-4 – 414 од.;
  2. TOYOTA Yaris Cross – 134 од.;
  3. NISSAN X-Trail – 133 од.

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками рейтинг популярності виглядає наступним чином:

  1. FORD Fusion US – 92 од.;
  2. TOYOTA RAV-4 – 78 од.;
  3. KIA Niro – 73 од.

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Джерело: Укравтопром

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