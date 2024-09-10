Попит на електромобілі в Україні зріс на 68%: домінують вживані моделі, найпопулярніша – Nissan Leaf

В Україні продовжує зростати попит на електромобілі. Так, у серпні 2024 року український автопарк поповнився на 6445 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це на 68% більше, ніж у серпні 2023 року.

Зазначається, що найчастіше українці купують вживані електромобілі. Лише 18% з усіх зареєстрованих BEV були новими автомобілями. Що цікаво, торік частка була такою самою.

Левова частина – 6302 одиниці або 97,8% – припадає на легкові електромобілі. Серед них 1159 одиниць (18,4%) були новими, решта 5143 одиниці (81,6%) – уживаними. Серед 143 зареєстрованих комерційних електромобілів лише 5 одиниць (3,5%) були новими.

Найбільш популярними новими електромобілями серед українців у серпні були наступні моделі:

BYD Song Plus – 174 од.;

Honda M-NV – 169 од.;

Volkswagen ID.4 – 147 од.;

Zeekr 001 – 107 од.;

Nissan Ariya – 83 од.

Серед вживаних вперше зареєстрованих в Україні переважали наступні електромобілі:

Nissan Leaf – 658 од.;

Tesla Model Y – 588 од.;

Tesla Model 3 – 561 од.;

Hyundai Kona – 308 од.;

Volkswagen e-Golf – 289 од.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 35,6 тис. електромобілів. Із загальної кількості 20% припадало на нові авто, 80% – вживані.

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Джерело: Укравтопром