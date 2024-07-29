TP-Link Archer BE3600 – роутер з підтримкою Wi-Fi 7, швидкостю 3600 Мбіт/с та ціною $99. Але є нюанс

На сьогоднішній день роутери з підтримкою Wi-Fi 7 коштують сотні доларів. Ціна моделей високого класу може сягати $800 за окремі роутери, а за Mesh-системи доведеться заплатити близько $1000. Та нова модель TP-Link Archer BE3600, також відома як Archer BE230 на деяких ринках, міняє правила гри та пропонує підтримку високошвидкісного стандарту за ціною всього $99.

Як випливає з назви моделі, загальна швидкість Wi-Fi теоретично становить 3600 Мбіт/с. При використанні частотного діапазону 5 ГГц пристрій забезпечує швидкість до 2882 Мбіт/с, а на частоті 2,4 ГГц — до 688 Мбіт/с. Діапазон 5 ГГц підтримує ширину каналу до 240 МГц, хоча на стороні пристрою частіше поширене значення 160 МГц.

Водночас дводіапазонний розтер не підтримує діапазон 6 ГГц, що пояснює невисоку ціну новинки. Хоча це не заважає роутеру підтримувати такі нові функції, як Multi-Link Operation (MLO). Пристрій заснований на SoC Broadcom.

TP-Link Archer BE3600 (Archer BE230) має пару портів Ethernet зі швидкістю 2,5 Гбіт/с, які досі мали лише маршрутизатори приблизно вдвічі дорожчі. І ще три порти забезпечують швидкість 1 Гбіт/с. Існує навіть порт USB 3.0. Він дозволяє підключити накопичувач до свого маршрутизатора як імпровізований мережевий диск.

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Джерело: techpowerup

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