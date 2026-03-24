В США заборонили роутери іноземного виробництва

США забороняють усі нові роутери, виготовлені за межами країни / Depositphotos

Федеральна комісія зв’язку США (FCC) оголосила, що відтепер роутери, виготовлені за межами країни, будуть заборонені для використання.





Згідно з новими правилами, всі нові моделі роутерів іноземного виробництва потраплятимуть до так званого Covered List — переліку телеком-обладнання, яке загрожує національній безпеці.

“Сьогоднішнє надзвичайно важливе рішення Федеральної комісії зі зв’язку та адміністрації Трампа захищає нашу країну від невпинних кібератак Китаю та чітко дає зрозуміти, що ці пристрої слід виключити з нашої критичної інфраструктури”, — сказав Джон Муленар, республіканець-голова спеціального комітету Палати представників у справах Китаю. “Роутери є ключовими для підтримки зв’язку між нами всіма, і ми не можемо дозволити, щоб китайські технології були в центрі цього”.

Reuters зазначає, що близько 60% домашніх роутерів у США виробляються китайськими компаніями. Водночас придбані раніше маршрутизатори можна використовувати й надалі, а ритейлери — можуть продавати моделі, схвалені попередніми правилами FCC. Як виняток, пристрої з переліку зможуть отримувати оновлення щонайменше до 1 березня 2027 року, хоча цей термін можуть продовжити.

Цей крок продовжує цілі стратегії нацбезпеки США 2025 року, де зазначено, що країна не повинна залежати від зовнішніх постачальників критично важливих компонентів: як сировини, так і готової продукції. Оголошення FCC також передбачає, що компанії можуть подати заявку на умовне схвалення нових пристроїв через Міністерство оборони або Міністерство внутрішньої безпеки. Втім для цього потрібно надати план перенесення хоча б частини виробництва до США.





Наразі мало які (якщо такі взагалі є) брендів виготовляють продукцію безпосередньо у США, тому нові обмеження можуть викликати юридичні суперечки та плутанину на ринку. Під дію правил потрапляють не лише китайські компанії, на кшталт TP-Link, а й американські бренди — Netgear, Eero та Google Nest, які мають виробництво в Азії. Частина цього виробництва розташована на Тайвані — регіоні, який історично має дружні відносини з США. Однак нові правила однаково поширюються на всі закордонні виробничі майданчики. Схоже, поки галузь не адаптується до вимог, нових моделей роутерів в продажу у країні очікувати не варто.

Нагадаємо, що в грудні FCC заборонила ввезення до США всіх нових дронів, виготовлених в іноземних країнах.

Джерело: Engadget, Reuters